Mới đây, diễn viên Thanh Bình thông báo trên trang cá nhân về tin buồn của gia đình. Anh viết: “Ba của Bình đã về nơi yên nghỉ”. Cùng với dòng thông báo này, Thanh Bình đổi ảnh đại diện sang bông hoa cúc trắng.

Sau đó, Thanh Bình thông tin cụ thể hơn về tang lễ của cha. Ba của Thanh Bình qua đời lúc 22 giờ 20 ngày 5/9 tại nhà riêng, hưởng thị 68 tuổi. Tang lễ của ba nam diễn viên vừa diễn ra sáng nay, ngày 8/9, linh cữu được an táng tại nghĩa trang Đắk Lao, Lâm Đồng.

Hàng loạt sao Việt khi biết tin đã gửi lời chia buồn tới diễn viên Thanh Bình như: Thanh Thức, Lê Phương, Lương Thế Thành, Huy Khánh, Vân Trang, nghệ sĩ Phi Phụng, Cao Minh Đạt, Hùng Thuận, Kha Ly, Cát Tường, Đào Vân Anh, Quốc Cường, Trịnh Kim Chi…

Mọi người cũng động viên tinh thần nam diễn viên trước mất mát lớn ngay mùa lễ Vu Lan.

Thanh Bình chịu tang cha.

Trước đó, nam diễn viên từng chia sẻ hình ảnh vào viện chăm sóc cha đang bệnh nặng.

Trước đó, Thanh Bình từng chia sẻ về việc cha bị bệnh. Hồi tháng 8, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh chăm cha trong bệnh viện và viết: "Ngày quay phim, tối tranh thủ vô bệnh viện. Thời gian cứ vậy trơi qua, thấm thoát đã 1 tháng. Sinh lão bệnh tử có ai tránh khỏi, thôi thì cứ nhẹ nhàng với nhau".

Diễn viên Thanh Bình hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm. Anh từng tham gia nhiều phim truyền hình như Đi qua mùa gió, Bố là tất cả, Ngõ vắng, Tình ca phố... Thanh Bình từng gây chú ý về cuộc ly hôn ồn ào với diễn viên Ngọc Lan. Hiện tại, hậu ly hôn, nam diễn viên vẫn đang sống độc thân.