Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 nhận tranh cãi, Ban tổ chức nói gì?

BTC Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025) vừa công bố vương miện chính thức giành cho tân hoa hậu. Vương miện mang tên “Solara Aurelia – Hồng Nhật Kim Quang”, tác phẩm của hai nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo. Vương miện lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của lúa, dòng chảy phù sa và ánh sáng mặt trời.

Ngay sau khi Ban tổ chức công bố vương miện thành phẩm, nhiều khán giả bình luận trái chiều. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng bản vẽ đẹp nhưng thành phẩm không đảm bảo được điều này. Một số khác nhận xét giữa bản vẽ và mẫu thật khác nhau, thậm chí cứ ngỡ là hai mẫu khác biệt hoàn toàn. Việc chế tác không giống bản vẽ khiến họ thất vọng.

Cận cảnh vương miện của Miss Grand Vietnam 2025.

Trước tranh cãi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện BTC cho biết, sau khi quyết định tác phẩm thắng giải thì bản vẽ sẽ có điều chỉnh nhất định để đảm bảo thoải mái cho người đội, tỉ lệ cân đối. Anh khẳng định những ý tưởng chủ đạo vẫn được giữ. Theo đạo diễn, việc điều chỉnh này đều diễn ra với những mẫu thiết kế giành chiến thắng vài năm qua.

NTK Bùi Thế Bảo nói anh đón nhận sự điều chỉnh này một cách nhẹ nhàng. Theo anh, sau những nỗ lực, cố gắng thì việc chiến thắng tại cuộc thi thiết kế vương miện là niềm vui rất lớn. Bùi Thế Bảo cũng hạnh phúc khi tác phẩm của anh cũng thắng giải do khán giả bình chọn.

Hoa hậu Quế Anh đội thử vương miện giành cho người kế nhiệm.

Theo Ban tổ chức, vương miện “Solara Aurelia – Hồng Nhật Kim Quang” được chế tác hoàn toàn thủ công trong suốt 1.800 giờ. Vật phẩm được tạo nên từ vàng 18K, kim cương Moissanite và ngọc lục bảo quý hiếm, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của Miss Grand Vietnam 2025.

Đằng sau thiết kế là ba giá trị thiêng liêng: Ánh sáng mặt trời là khởi nguồn và khát vọng, lúa vàng biểu tượng thịnh vượng và phù sa là cội nguồn văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh vương miện cho hoa hậu, bộ tiara dành cho các á hậu cũng được thiết kế sang trọng và cầu kỳ. Vật phẩm được chế tác từ vàng 18K, kim cương Moissanite và ngọc lục bảo.

Theo lịch trình, đêm trình diễn "Trang phục văn hoá dân tộc" thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 11/9. Chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 14/9/2025 tại TP.HCM.

Tân Hoa hậu sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan.