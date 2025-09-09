Chồng Cẩm Ly nói thẳng chuyện đánh nhau với ông bầu của Đan Trường

Chiều ngày 8/9 tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo công bố live show 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường mang tên "Dấu ấn thanh xuân".

Ngoài Thành Trung và Phí Linh đảm nhận vai trò MC, người kết nối thì live show của nam ca sĩ 7x còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như: Cẩm Ly, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Đen Vâu và cả Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường.

Đan Trường: "Tai họa cứ ập xuống hết chuyện này đến chuyện khác"

Chia sẻ tại họp báo, Đan Trường nói: "Tôi đã nghĩ là mình an phận và sống thầm lặng thôi, chứ không nghĩ sẽ làm live show lớn nữa. Chắc mọi người cũng biết là tôi luôn cố gắng sống tốt nhưng nhiều lúc, tai họa cứ ập xuống hết chuyện này đến chuyện khác, liên tục làm mình cũng nản, tụt mood rất nhiều.

Ca sĩ Đan Trường tại họp báo.

Nhưng với sự đồng hành, luôn sát cánh của các bạn những năm qua đã động viên tôi vượt qua những trở ngại khó khăn, mới giúp tôi đứng vững đến ngày hôm nay.

Live show kỷ niệm 30 năm ca hát như là lời tri ân mà tôi cảm ơn tới tất cả khán giả. Đây sẽ là live show cuối cùng của tôi vì không thể nào có sức khỏe làm live show lớn như vậy nữa".

Cùng với chia sẻ này, Đan Trường cho biết, sức khỏe của anh và ông bầu Hoàng Tuấn đều không tốt. Anh tâm sự: "Tôi không uống rượu bia cũng không hút thuốc lá nhưng uống rất nhiều thuốc hỗ trợ cho sức khỏe. Anh Tuấn uống 1 ngày 70 viên thuốc, thuốc bổ, thuốc trị bệnh này bệnh kia, tôi nhìn mà sợ luôn.

Tôi cũng thú thật là tôi bị xương khớp, bị rối loạn tiền đình sai tư thế. Có những ngày, tôi như sống trên thuyền, chòng chành rất khó chịu. Đang nằm, ngồi dậy cũng chóng mặt. Đang ngồi nằm xuống cũng chóng mặt. Quay phải quay trái cũng chóng mặt. Bệnh tiền đình rất khó chịu, không trị dứt điểm được. Cần phải ngủ đủ, nghỉ ngơi nhiều.

Vậy nên tôi nghĩ là sau live show này, tôi sẽ thoải mái hơn. Dành những năm tháng còn lại cho bản thân nhiều hơn".

Chồng Cẩm Ly: "Tôi và anh Hoàng Tuấn thân nhau có, đánh nhau cũng có luôn"

Bên cạnh chia sẻ của Đan Trường, ông bầu Hoàng Tuấn khẳng định, live show sẽ có nhiều tiết mục chưa từng có ở Việt Nam. Live show của Đan Trường được đầu tư tới 11 tỷ đồng. Trong đó 80% chi phí là dành cho sân khấu.

Ông bầu Hoàng Tuấn nói: "Tiền nhạc tiền hòa âm phối khí của Đan Trường cũng mất cả tỷ đồng. Về phần âm nhạc phải giao cho đạo diễn Minh Vy. Tôi tuyển chọn toàn những đối tác là số 1 Việt Nam để làm chương trình này".

Với vai trò đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vy cũng được mời lên chia sẻ. Chồng Cẩm Ly kể: "Anh Tuấn bảo, Minh ơi, em phải làm cho anh chương trình này. Chỉ có em với Ly gắn bó với Đan Trường 30 năm. Thực sự là 30 năm rồi. Thân nhau có, yêu thương nhau có, gây nhau, đánh nhau có luôn.

Anh Tuấn rất dễ thương nhưng cũng có nhiều cái rất dễ ghét. Câu mà anh Tuấn thuyết phục được tôi để làm live show này dù lương thấp lắm luôn, chủ yếu là bạn bè, tri kỷ. Anh Tuấn bảo: Minh ơi, em làm cho anh cái này vì anh nói thằng Trường không nghe, chỉ em nói Trường mới nghe, chứ anh nói nó không nghe nên em giúp giùm em".

Nhạc sĩ Minh Vy.

Nhạc sĩ Minh Vy nói thêm: "Trong quá trình thu với Trường, có những bài mới của tôi, có những bài mới của tác giả khác. Trường làm việc vẫn như Đan Trường của 20, 30 năm trước. Đó là điều tôi rất thích".

Liveshow Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân sẽ diễn ra vào ngày 1/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội).