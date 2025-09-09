Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi Tân Chỉ Lôi làm nên lịch sử tại LHP Venice. Cô chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) với bộ phim Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời, trở thành một trong số ít nữ diễn viên Trung Quốc giành được vinh quang này. Chiến thắng của Tân Chỉ Lôi gây tiếng vang không chỉ bởi đây là giải thưởng danh giá mà còn vì cô vốn không phải cái tên quá đình đám trong giới. Dù vậy, diễn xuất tinh tế trong Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời đã thuyết phục được giới chuyên môn, khẳng định tài năng không thể phủ nhận của cô.

Tuy nhiên, thành công này lại vô tình khiến những ngôi sao cùng thế hệ rơi vào thế khó, đặc biệt là Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh - 2 nữ diễn viên vốn quen mặt với công chúng, nhưng khi đặt cạnh Tân Chỉ Lôi thì họ bỗng dưng trở thành "trò cười" trong mắt netizen.

Tân Chỉ Lôi có chiến thắng ngoạn mục tại LHP Venice

Lưu Diệc Phi: Vị trí trung tâm nhưng thành tích rỗng tuếch

Trước thềm chiến thắng của Tân Chỉ Lôi, bìa Vogue China số kỷ niệm 20 năm từng gây sốt khi quy tụ dàn sao nữ đình đám. Trong đó, Lưu Diệc Phi xuất hiện ở vị trí trung tâm vốn được xem như biểu tượng của sức ảnh hưởng còn Tân Chỉ Lôi lại khá mờ nhạt, gần như chẳng được chú ý. Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ đảo ngược hoàn toàn khi Tân Chỉ Lôi trở thành Ảnh hậu Venice, khán giả lại quay sang mỉa mai Lưu Diệc Phi khi suốt hơn 20 năm đóng phim, cô chẳng có giải thưởng nào đáng kể.

Không chỉ vậy, Lưu Diệc Phi là người nổi tiếng sớm hơn, từng vươn sang Hollywood và còn được Disney chọn đóng Hoa Mộc Lan. Thế nhưng ngoài danh xưng "công chúa" hữu danh vô thực, sự nghiệp của cô chủ yếu gắn với những vai diễn gây tranh cãi về diễn xuất. Netizen còn bình luận rằng, nếu Vogue phát hành số kỷ niệm muộn hơn, vị trí trung tâm chắc chắn phải thuộc về Tân Chỉ Lôi chứ không phải Lưu Diệc Phi.

Vị trí cách biệt của Lưu Diệc Phi và Tân Chỉ Lôi trên tạp chí

Triệu Lệ Dĩnh: Từ trung tâm đến "cái bóng bị bỏ xa"

Nếu Lưu Diệc Phi bị chê cười vì sự nghiệp rỗng thành tích thì Triệu Lệ Dĩnh còn lâm vào tình thế trớ trêu hơn. Triệu Lệ Dĩnh và Tân Chỉ Lôi từng hợp tác trong Tâm Sự Của Kiều Nghiên lên sóng vào năm ngoái. Dù phim có 2 nữ chính nhưng spotlight từ truyền thông đến khâu quảng bá đều nghiêng hẳn về Triệu Lệ Dĩnh. Tân Chỉ Lôi khi đó gần như chỉ làm nền, thậm chí còn phải "hộ tống" đồng nghiệp đến các LHP quốc tế như một cái bóng mờ nhạt.

Ấy vậy mà chỉ sau 1 năm, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Triệu Lệ Dĩnh mang Tâm Sự Của Kiều Nghiên đi khắp các LHP lớn nhỏ nhưng không gặt hái giải thưởng nào. Còn Tân Chỉ Lôi từng bị coi là làm nền trong chính dự án hợp tác ấy lại bất ngờ được xướng tên ở Venice. Không ít netizen mỉa mai: "Giờ thì đúng là Kiều Nghiên có tâm sự rồi", ngụ ý rằng chiến thắng của Tân Chỉ Lôi càng khiến vị thế của Triệu Lệ Dĩnh thêm phần khó xử.

Tân Chỉ Lôi giờ đã vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

"Đóa hoa nở muộn" nhưng rực rỡ

Khác với những đồng nghiệp có hậu thuẫn mạnh, con đường sự nghiệp của Tân Chỉ Lôi gập ghềnh ngay từ đầu. Xuất thân nghèo khó, không bệ đỡ, cô từng tự động viên mình bằng dòng trạng thái trên Weibo: "Tôi là siêu sao quốc tế Tân Chỉ Lôi". Câu nói khi ấy tưởng chừng viển vông nhưng lại trở thành dự báo cho hiện tại huy hoàng của nữ diễn viên sinh năm 1986.

Từ Như Ý Truyện, Tân Chỉ Lôi gây chú ý nhờ nhan sắc khác biệt và diễn xuất không thua kém những đàn chị gạo cội như Châu Tấn, Đổng Khiết. Đến Phồn Hoa, tên tuổi cô càng được khẳng định khi trở thành "át chủ bài" trong dàn cast. Và rồi với Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời, nữ diễn viên đã chứng minh rằng dù không phải lựa chọn hàng đầu cho vai diễn, cô vẫn có thể thuyết phục khán giả bằng thực lực.

Chiến thắng ở Venice không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là dấu mốc lịch sử cho điện ảnh Trung Quốc. Tân Chỉ Lôi trở thành minh chứng sống động cho thấy tài năng thật sự có thể vượt qua mọi hào quang danh tiếng. Dù được gọi là "đóa hoa nở muộn" nhưng sự rực rỡ của Tân Chỉ Lôi ở thời điểm hiện tại lại khiến những ngôi sao cùng thế hệ như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh chỉ biết ngậm ngùi đứng sau.