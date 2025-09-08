Trong showbiz Việt, chuyện tình chị - em của Ngô Thanh Vân và Huy Trần luôn được công chúng quan tâm. Dù chênh lệch tuổi tác, cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đồng điệu trong cuộc sống và cách cả hai luôn dành sự trân trọng cho nhau.

Ngô Thanh Vân, sinh năm 1979, được biết đến với nhiều vai trò: diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Tên tuổi của cô vụt sáng sau thành công của bộ phim Dòng máu anh hùng đóng cùng Johnny Trí Nguyễn.

Sau đó, “đả nữ màn ảnh Việt” chuyển hướng sang sản xuất và để lại dấu ấn qua loạt tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng… Ông xã của cô – Huy Trần – sinh năm 1990 tại Đức. Anh hiện là CEO của một công ty may mặc, đồng thời sở hữu một nhà hàng nổi tiếng.

Diễn viên Ngô Thanh Vân và Huy Trần được ngưỡng mộ vì có chuyện tình đẹp như mơ

Dù hoạt động nghệ thuật rầm rộ nhưng Ngô Thanh Vân được nhận xét là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Khi bắt đầu hẹn hò Huy Trần, nữ diễn viên cũng không chia sẻ rầm rộ. Cặp đôi lộ tín hiệu hẹn hò từ năm 2020 nhưng không công khai với công chúng chuyện tình cảm.

Dịp lễ Valentine năm 2021, nữ diễn viên chính thức xác nhận chuyện hẹn hò với Huy Trần. Tháng 3/2022, Ngô Thanh Vân khoe hình ảnh được nửa kia cầu hôn. Sau một thời gian yêu nhau, cặp đôi chính thức về chung nhà bằng một đám cưới ấm cúng.

Thời điểm bắt đầu tìm hiểu nhau, cả hai đều kín tiếng và hạn chế đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội

Dịp lễ Valentine năm 2021, nữ diễn viên công khai chuyện hẹn hò với Huy Trần

Tháng 3/2022, Ngô Thanh Vân khoe hình ảnh đeo nhẫn cầu hôn bên ông xã

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 sau thời gian dài hẹn hò. Đằng sau hạnh phúc tưởng chừng viên mãn, Ngô Thanh Vân từng trải lòng về nỗi trăn trở lớn trong hôn nhân khi gặp khó khăn trong việc có con.

Cô không ngần ngại thừa nhận từng có lúc rơi vào bế tắc, bởi việc làm mẹ ở độ tuổi ngoài 40 không hề dễ dàng. Ngô Thanh Vân đã thử làm IVF 2 lần nhưng nhận về sự thất vọng. Cô từng khóc lóc suy sụp, nghi ngờ bản thân.

"Sau 2 lần làm IVF bất thành thì lúc đó muốn suy sụp dữ lắm vì nó không dễ như mình suy nghĩ. Có rất nhiều yếu tố, có thể vì trứng, tinh trùng, tử cung. Mỗi 1 người có 1 cơ thể khác nhau, trường hợp khác nhau. Không phải làm 1 lần là đậu liền đâu. Mình đã làm 1 lần thất bại. Quãng thời gian đó tự nhiên tôi có suy nghĩ là mình không làm được. Hành trình này phải có tâm lý vững, sự tự tin thì các bà mẹ có thể cái gì cũng làm được hết. Bây giờ mình mới nghiệm ra được điều đó", cô cho hay.

Tuy nhiên, thay vì để áp lực đè nặng, “đả nữ màn ảnh Việt” chọn cách đối diện một cách lạc quan. Đồng hành cùng cô là Huy Trần – người luôn ở bên động viên, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Sự thấu hiểu và tình yêu chân thành của cả hai đã giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn. Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi hạnh phúc chào đón thêm thành viên mới.

Trước khi mang thai con đầu lòng, Ngô Thanh Vân đã thử làm IVF 2 lần nhưng thất bại

Trước khi chính thức được lên chức, cô từng liên tục rơi vào trạng thái suy sụp buồn bã vì mãi không có tin vui

Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi chào đón thêm thành viên nhí có tên ở nhà là Gạo

Ngô Thanh Vân cho biết cuộc sống đã có rất nhiều thay đổi từ lúc ái nữ chào đời, dù đã tìm hiểu kỹ nhưng vẫn bị bỡ ngỡ, khó khăn khi bước sang thiên chức mới. Ngô Thanh Vân chia sẻ: "2 tuần qua là 2 tuần ba mẹ học hỏi từ con. Cảm thấy bao nhiêu sách vở kiến thức mà ba mẹ chuẩn bị trước đó cũng giúp ba mẹ được chỉ 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc, bú.

Có nhiều thôi mà ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc đã cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, mong là ba mẹ vẫn theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết. Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì".

Huy Trần từng bộc bạch về những thay đổi trong cuộc sống sau khi có con: "Hai tuần đầu làm bố mẹ bỉm sữa, chúng tôi bắt đầu ngủ đủ giấc hơn, thay tã nhanh hơn, học hỏi từng ngày và hiểu con mình rõ hơn. Tiếng khóc của bé Gạo giờ nghe êm dịu, không còn như máy khoan thẳng vào tai như lúc đầu… nói chung, trộm vía, mọi thứ đang dần ổn định".