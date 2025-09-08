Độ Mixi tiếp tục phủ sóng Sao Nhập Ngũ, có thái độ đáng chú ý khi PewPew xuất hiện!

Trưa ngày 7/9, tập 6 của Sao Nhập Ngũ chính thức lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh các thử thách thú vị, màn xuất hiện của các chiến sĩ mới như Tăng Phúc, Thiên Ân, Double2T hay PewPew cũng để lại nhiều dấu ấn riêng.

Bên cạnh dàn sao đông đảo, trong tập này Độ Mixi tiếp tục có những khoảnh khắc hài hước đáng nhớ. Nam streamer tập trung vào các nhiệm vụ nhưng cũng không quên để lại những phát ngôn, biểu cảm đặc trưng. Thậm chí những đoạn video trong mùa giải trước Độ Mixi từng tham gia cũng được phát lại.

Độ Mixi tự hào, cảm thấy xúc động khi thực hiện thử thách kéo pháo cùng đồng đội

Độ Mixi lên sóng, vẫn tương tác vui vẻ với dàn cast

Anh nghiêm túc tham gia các buổi huấn luyện, thử thách của chương trình

Độ Mixi góp mặt trong đầy đủ các hoạt động như những nghệ sĩ khác

Anh hào hứng nhất với thử thách kéo xe pháo

Độ Mixi có khung hỉnh phỏng vấn riêng, anh xúc động với khoảnh khắc 2 đội đang thi đấu nhưng vẫn giúp đỡ nhau

Đặc biệt nhất, nam streamer còn thể hiện sự thích thú khi người bạn thân là streamer PewPew cũng xuất hiện trong đơn vị để cùng dàn cast tham gia các thử thách. Ngay khi thấy PewPew có mặt, Độ Mixi nở nụ cười vui vẻ, hào hứng để chào đón. PewPew cho hay đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình thực tế như Sao Nhập Ngũ. Trước ngày nhập ngũ, PewPew nôn nao và lo lắng đến mức không ngủ được. Khi được góp mặt trong Sao Nhập Ngũ, anh cảm thấy vô cùng tự hào, hạnh phúc.

PewPew chính thức gia nhập Sao Nhập Ngũ trong tập 6

Nam streamer cho biết lo lắng, ngủ không được trước ngày đi quay

Biểu cảm nụ cười đầy ẩn ý của Độ Mixi khi thấy bạn thân cũng "nhập ngũ"

Trong giới streamer Việt, Độ Mixi và PewPew luôn được nhắc đến như đôi bạn thân thiết, gắn bó từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn. Cả hai từng là thành viên của nhóm Tứ Hoàng streamer, cùng nhau tạo nên những buổi livestream huyền thoại và để lại loạt câu thoại viral trong cộng đồng mạng. Dù hiện tại PewPew đã lui về tập trung kinh doanh, còn Độ Mixi tiếp tục duy trì kênh MixiGaming với sức hút hàng đầu, tình bạn giữa họ vẫn khăng khít. Cả hai nhiều lần xuất hiện chung trong các buổi tụ họp, giữ nguyên sự thân thiết và hài hước, trở thành một trong những tình bạn được khán giả yêu mến bậc nhất giới streamer.