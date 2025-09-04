Tập 5 Sao Nhập Ngũ: Bình An - Anh Tú "đại chiến", 1 sao nam rời chương trình

Tối 4/9, tập 5 Sao Nhập Ngũ 2025 lên sóng và mở màn với thử thách leo dây ngang - bài kiểm tra sức bền, sự dẻo dai và tinh thần kiên trì của nghệ sĩ. Trong tập này, Trang Pháp đã trở thành tâm điểm bất ngờ khi thể hiện tinh thần chiến đấu bền bỉ, xuất sắc cán đích dây số 1. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một chiến thắng cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho thấy sự nỗ lực không ngừng của nữ ca sĩ vốn quen thuộc với ánh đèn sân khấu, nay lại tỏa sáng trên thao trường.

Song song đó, Diệu Nhi tiếp tục khẳng định phong độ ổn định và đầy ấn tượng. Ở mùa trước, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất vượt qua được đường đua 20m. Lần trở lại này, Diệu Nhi một lần nữa chứng minh bản lĩnh và sự kiên định đáng nể khi hoàn thành thử thách trọn vẹn. Không quên mang đến tiếng cười, nữ nghệ sĩ còn hài hước chia sẻ rằng sau khi lấy chồng, cánh tay "yếu dần" vì tối nào cũng phải ôm chồng.

Diệu Nhi thất bại trong thử thách nhưng vẫn phải "slay"

Trang Pháp khiến các đồng đội bất ngờ về khả năng leo dây ngang

Sau những giây phút thực hiện thử thách, khán giả đã chứng kiến một khoảnh khắc lắng đọng và đầy cảm xúc khi Jun Phạm - nam ca sĩ từng để lại nhiều dấu ấn ở mùa trước - buộc phải tạm biệt đồng đội tại Sư đoàn 325.

Dù lịch trình cá nhân vô cùng bận rộn, Jun vẫn nỗ lực thu xếp để tái ngộ cùng Sao Nhập Ngũ. Sự xuất hiện ngắn ngủi của anh không chỉ mang đến niềm vui cho các nghệ sĩ, mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các đồng chí chiến sĩ trong đơn vị.

Nếu ở mùa trước, Jun từng gặp chấn thương tay và phải dừng lại ở thử thách đu dây, thì lần này anh đã trở lại mạnh mẽ hơn. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của đồng đội và chỉ huy, Jun Phạm đã tái hiện màn leo dây ngang sau 6 năm, nhẹ nhàng và trọn vẹn đến mức gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Anh chia sẻ: “Dù chỉ có thể ở lại nửa ngày thôi nhưng khoảnh khắc này cho tôi thêm nhiều nhiệt huyết. Tôi cảm thấy mình không hề hối hận khi quay lại.”

Khoảnh khắc chia tay của Jun Phạm để lại nhiều dư âm tiếc nuối trong lòng đồng đội và khán giả. Trước khi rời đi, anh còn kịp gửi tặng những quả trứng nóng như một lời chúc may mắn và tình cảm chân thành dành cho những người đồng đội tại đơn vị.

Jun Phạm chia sẻ về những cảm xúc khi được trở lại Sao Nhập Ngũ 2025

Jun Phạm nói lời chia tay chương trình

Bên cạnh phần thi leo dây ngang, thử thách kết bè vượt sông dành cho các nam chiến sĩ cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là nội dung đòi hỏi không chỉ thể lực dẻo dai mà còn cả sự phối hợp chặt chẽ, khi các đội vừa phải chèo lái, vừa giữ súng và vượt qua hàng loạt vật cản.

Diễn biến cuộc đua liên tục thay đổi khi các đội phải đối mặt với những khúc bèo dày đặc và dòng chảy xiết. Đặc biệt, tình huống Tim đổi vị trí với Hải Đăng Doo đã khiến đội anh gặp bất lợi, tạo cơ hội cho các đội khác vươn lên. Sau màn bám đuổi nghẹt thở, đội Bình An - Mạc Văn Khoa - Văn Tùng đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 38 giây, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và ý chí bền bỉ.

Khoảnh khắc giương cao lá cờ chiến thắng, Mạc Văn Khoa xúc động chia sẻ: "Quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết. Tôi thật sự khâm phục các quân nhân khi họ phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều". Lời nói ấy cũng chính là thông điệp của phần thi: sức mạnh tập thể là chìa khóa chinh phục mọi thử thách.

Đội của Bình An - Mạc Văn Khoa lật ngược thế cờ trong thử thách vượt sông

Khép lại tập 5, khán giả được chứng kiến một nội dung huấn luyện võ chiến đấu tay không đầy kịch tính: Boxing trên thao trường tổng hợp. Đây là phần thi đối kháng trực tiếp, nơi các chiến sĩ phải vận dụng cả kỹ năng, chiến thuật lẫn ý chí để giành chiến thắng.

Các nghệ sĩ đã có một buổi tập luyện vừa nghiêm túc vừa vui vẻ. Khuấy động không khí chính là màn "đại chiến game 2D" của Bình An và Anh Tú. Theo đó, cả hai mô phỏng lại nhân vật trong game võ thuật 2D gắn liền với ký ức của 9x, kết hợp một chút kỹ năng boxing mới tập để thi đấu với nhau. Những tương tác lầy lội của 2 mỹ nam Vbiz khiến không khí trở nên bớt căng thẳng trước khi chính thức bước vào những trận so găng kịch tính.

Luật thi đấu được áp dụng công bằng: các cặp sẽ đấu loại trực tiếp, đội thắng giành quyền đi tiếp và tiến vào vòng chung kết. Ngay ở những hiệp đầu tiên, khán giả đã mãn nhãn với những màn so tài quyết liệt. Trong đó, trận đấu giữa Anh Tú và Thanh Duy đã tạo nên cao trào khi Anh Tú tung cú đòn quyết định khiến Thanh Duy ngã gục. Liệu đây là một chấn thương nghiêm trọng hay chỉ là khoảnh khắc kịch tính trong trận?

Bình An - Anh Tú khiến dàn cast cười nghiêng ngả bởi mô phỏng game 2D

Anh Tú gây bất ngờ với nhiều đòn trực tiếp về Thanh Duy

Kết quả cuối cùng của phần Boxing sẽ được công bố trong tập 6, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc.