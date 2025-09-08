Mới đây, trên các diễn đàn chia sẻ rầm rộ một đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của WEAN LE tại sự kiện, khiến cư dân mạng tranh cãi bùng nổ. Nam ca sĩ vừa hát vừa thực hiện loạt động tác vũ đạo được cho là có phần nhạy cảm, trong đó đáng chú ý nhất là động tác "cà hẩy" kết hợp cùng micro và biểu cảm quá đà. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán.

WEAN LE nhận nhiều chỉ trích vì màn trình diễn mới đây

Nhiều khán giả nhận xét động tác của WEAN LE thiếu tinh tế, bị cho là phản cảm, không phù hợp với một sự kiện có đông người theo dõi trực tiếp. Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng biểu cảm cùng hành động này khiến người xem cảm thấy đỏ mặt, thậm chí đi quá ranh giới gợi cảm.

Dưới phần bình luận, không ít netizen gay gắt: "Tưởng vậy là hay hả trời, ca sĩ mà làm hành động phản cảm", "Cái hành động thêm quả biểu cảm nữa thì thôi, thật sự",...

Dù có khán giả bênh vực nhưng nonfan đa phần ý kiến đều tỏ ra khó chấp nhận, nhận định rằng sự sáng tạo nghệ thuật không đồng nghĩa với việc đưa những động tác nhạy cảm lên sân khấu đông khán giả.

WEAN LE có động tác biểu diễn bị cho là phản cảm

Cư dân mạng nổ tranh cãi vì màn trình diễn của WEAN LE

WEAN LE (tên thật Lê Thượng Long, sinh năm 1998) hiện là một trong những rapper, ca sĩ kiêm fashionista cá tính của thế hệ Gen Z. Xuất thân từ cộng đồng underground, anh nhanh chóng gây chú ý với loạt ca khúc như Ai Biết, Một Người Vì Em, She Said hay shhhhhhh.. kết hợp cùng tlinh, ghi dấu ấn bằng chất nhạc độc lạ và cá tính riêng. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Wean còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với phim Trường Học Bá Vương, đồng thời gây chú ý khi xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang quốc tế nhờ gu ăn mặc unisex, phá cách.

Sau Anh Trai Say Hi, sự nghiệp của WEAN LE bước sang một trang mới khi tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ hơn trong giới trẻ. WEAN liên tục góp mặt ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, từ các sự kiện âm nhạc cho đến festival ngoài trời...

Gu ăn mặc unisex, pha trộn chất streetwear độc đáo trở thành "thương hiệu cá nhân" giúp anh khác biệt hoàn toàn so với dàn rapper cùng thời. Tuy vậy, sự nghiệp của Wean cũng gắn liền với không ít tranh cãi. WEAN LE nhiều lần bị bàn tán vì phong cách biểu diễn táo bạo trên sân khấu.

WEAN LE được nhiều người biết tới nhờ gu âm nhạc lẫn thời trang độc, không lẫn vào đâu

Nam ca sĩ bứt lên sau thành công ở Anh Trai Say Hi