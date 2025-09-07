Dàn Chị Đẹp không được mời đến concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai?

Concert D-7 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai diễn ra tối 6/9 tại The Global City, mang đến nhiều điều bất ngờ, đúng với tinh thần của encore cho chuỗi concert hot hòn họt từ 2024 kéo dài đến nay.

Tuy nhiên, giữa dàn Anh Tài tỏa sáng, khán giả lại không khỏi thắc mắc trước sự vắng bóng nhiều Chị Đẹp ở hàng ghế khán giả. Nếu như Ngọc Thanh Tâm lên sân khấu với dàn cast Gia Đình Haha nhân lúc chương trình có hiệu ứng tốt, thì Vũ Ngọc Anh cũng có mặt để cổ vũ Cường Seven như những concert trước đó.

Tuy nhiên, số lượng Chị Đẹp có mặt vẫn còn ít so với concert Anh Tài hồi tháng 10 năm ngoái. Thời điểm đó, loạt Chị Đẹp như Phạm Quỳnh Anh, Tuimi, Hậu Hoàng, Misthy, Hạnh Sino, Maitinhvi, Hoàng Yến Chibi,... đã có mặt để theo dõi các Anh Tài biểu diễn.

Chặng encore của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vắng mặt nhiều Chị Đẹp

Sự thiếu vắng này ngay lập tức dấy lên nhiều nghi vấn. Netizen đặt câu hỏi: "Tại sao cùng chung một vũ trụ Anh Tài - Chị Đẹp nhưng concert lại không cổ vũ nhau?", "Concert Chị Đẹp vừa rồi, dàn Anh Tài kéo nhau đi cổ vũ rần rần, sao lần này lại không có sự xuất hiện ngược lại?".

Một số nguồn tin bên lề còn cho hay, vài chị đẹp tiết lộ không nhận được lời mời từ BTC, càng khiến dân mạng đặt nghi vấn ekip "thiên vị". Câu chuyện này nhanh chóng biến thành tâm điểm bàn tán, từ đó làm dấy lên nghi vấn: ekip đang "trọng Anh Tài" nhưng lại "bỏ bê Chị Đẹp"? Không những vậy, netizen còn đào lại câu chuyện Minh Tuyết phải bỏ ra về vì không được xếp chỗ ngồi ở concert D-2 để tranh luận NSX thiếu sự tinh tế đối với các Chị Đẹp.

Một số nguồn tin còn cho biết thêm, các Chị Đẹp không được xếp đủ chỗ trong concert Anh Tài lần trước, thậm chí còn được xếp vào khu báo chí chứ không có chỗ riêng. Trong những concert sau, dù liên hệ BTC hỗ trợ vấn đề chỗ ngồi nhưng các Chị Đẹp cũng không nhận được đãi ngộ như các Anh Tài từng có.

Câu chuyện "thiên vị" thậm chí còn bùng lên từ chuyến du lịch của ekip các Anh Tài - Chị Đẹp. MXH râm ran câu chuyện các Anh Tài được mang theo người nhà, người thân, trong khi các Chị Đẹp thì không, 1 phòng "nhét" đến 3 Chị Đẹp khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng.

Khi liên hệ tìm hiểu thực hư những bàn tán trên, phía BTC không đưa ra phản hồi.

Netizen đào lại lùm xùm Minh Tuyết bỏ về tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hồi tháng 10 năm ngoái để đặt nghi vấn cho NSX về việc vắng mặt nhiều Chị Đẹp ở chặng encore

Nhiều Chị Đẹp đến cổ vũ các Anh Tài D-2, nhưng nay lại vắng mặt khá nhiều khiến netizen đặt ra loạt thắc mắc

Tối 6/9 tại The Global City (TP.HCM), Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bước vào chặng D7 – đồng thời cũng là đêm encore, khép lại hành trình "vượt chông gai" của 33 anh tài. Toàn bộ vé được bán sạch trước giờ G, hàng chục nghìn khán giả đổ về khiến bầu không khí nóng rực. Một lần nữa, sức mua khủng khiếp của fandom "Gai Con" được chứng minh, củng cố vị thế là cộng đồng fan năng nổ bậc nhất ở thị trường concert Việt. Thế nhưng, chính từ đêm diễn này, mạng xã hội lại bùng nổ nhiều ý kiến trái chiều, biến D7 thành show gây tranh cãi nhất nhì thời gian qua.

Sau khi concert khép lại, loạt review của khán giả phủ sóng khắp các nền tảng. Không ít bài đăng đạt hàng chục nghìn lượt xem, kèm theo đủ cung bậc bình luận. Điểm chung là nhiều người thẳng thắn nhận xét chương trình đang "gồng" quá mức, khiến trải nghiệm xem không thật sự trọn vẹn.

Một trong những điểm bị chê nhiều nhất chính là kịch bản kéo dài lê thê. Với thời lượng hơn 5 tiếng, D7 khiến nhiều người rơi vào trạng thái đuối sức. Nhịp chương trình thiếu sự dồn dập, cao trào chưa rõ rệt, tạo cảm giác hụt hơi so với những đêm diễn trước đó.

Bên cạnh đó, sự cố kỹ thuật liên tiếp xuất hiện càng khiến khán giả ngán ngẩm. Từ micro mất tiếng, loa rè, cho đến màn hình LED chập chờn từ đầu đến cuối, nhiều tiết mục buộc phải diễn lại. Nhà Mứt Gừng phải làm lại phần trình diễn vì lỗi âm thanh, đến cả tiết mục Trống Cơm của Tự Long – Soobin – Cường Seven cũng gặp trục trặc tương tự.

Dù còn nhiều hạn chế, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn ghi dấu nhờ dàn setlist trải rộng: từ những ca khúc gắn liền với tên tuổi chương trình cho đến các phần trình diễn mới "chỉ dành riêng cho fan". Những cái tên như Hỏa Ca, Trống Cơm, Dẫu Có Lỗi Lầm, Tình Anh Bán Chiếu… mỗi lần vang lên lại thổi bùng không khí. Các nghệ sĩ vẫn giữ vững tinh thần "cháy" đến phút cuối, hát live liên tục nhiều giờ đồng hồ, mang lại điểm cộng lớn về năng lượng và cảm xúc trực tiếp. Đây cũng là yếu tố duy nhất giúp show giữ được nhiệt trong mắt phần đông khán giả.