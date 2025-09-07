Nhạc sĩ Hoài Phương gặp gỡ và nên duyên với nghệ sĩ Việt Hương vào năm 2005, khi cô sang Mỹ lưu diễn. Thời điểm ấy, Việt Hương còn lầm tưởng ông xã là người bản xứ vì ngoại hình cao lớn, điển trai. Sau một lần hôn nhân dang dở, đến năm 2007, nữ danh hài quyết định gắn bó cuộc đời mình với Hoài Phương.

Hoài Phương và Việt Hương nên duyên sau một chuyến lưu diễn.

Để vun đắp hạnh phúc gia đình, Việt Hương chấp nhận gác lại sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ tại quê nhà, sang Mỹ sinh sống cùng chồng. Về phía Hoài Phương, anh cũng tạm dừng công việc giảng dạy tại bang Utah để toàn tâm toàn ý cùng vợ “xây tổ ấm”.

Cặp đôi có 19 năm hôn nhân hạnh phúc.

Dù ít xuất hiện trước công chúng và không nổi bật bằng người vợ danh hài, nhưng trong mắt Việt Hương, ông xã luôn là niềm tự hào và được cô dành cho sự trân trọng đặc biệt.

Chia sẻ về chồng, Việt Hương từng bộc bạch: “ Sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng tôi có sự tin tưởng và thấu hiểu tuyệt đối. Các dự án kinh doanh mỹ phẩm hay nhà hàng của tôi đều có anh đứng phía sau hỗ trợ, từ giấy tờ, thương lượng đối tác đến việc chọn mua nguyên liệu. Nhiều khi tôi vẫn đùa rằng, nếu thiếu anh, chắc tôi chẳng biết xoay sở thế nào .”

Hiện tại, nghệ sĩ Việt Hương đang có cuộc sống viên mãn bên chồng là nhạc sĩ Hoài Phương và con gái Elyza trong căn biệt thự sang trọng tại Thủ Đức, TP.HCM. Dù không công bố giá trị cụ thể, song nhiều nguồn ước tính tổ ấm này có giá lên tới khoảng 240 tỷ đồng – như một minh chứng cho hôn nhân hạnh phúc, trọn vẹn và ấm áp của nữ danh hài.

Hoài Phương - Việt Hương cùng con gái đang sống trong căn biệt thự 300 tỷ, rộng 1500m2.

Biệt thự rộng 1.500 m², thiết kế 3 tầng cùng 1 hầm để xe, sở hữu đầy đủ tiện nghi hiện đại. Không gian sống càng thêm xa hoa với hồ bơi, sân thượng rộng rãi và tầm nhìn hướng ra sông thoáng đãng, đắt giá.

Bên cạnh sự nghiệp riêng, nhạc sĩ Hoài Phương - người bạn đời gắn bó của Việt Hương - cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình bình yên trong căn nhà ấm cúng này.

Hoài Phương được ví như món quà vô giá ông trời ban cho Việt Hương.

Nhà báo Song Minh từng ví Hoài Phương chính là món quà vô giá ông trời ban cho Việt Hương. " Nếu không có sự đồng hành vô điều kiện của ông xã, Việt Hương khó mà đảm đương hết mọi việc…Anh Hoài Phương có nụ cười rất hiền lành, thánh thiện. Anh luôn truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người!

Hoài Phương đàn giỏi, hát hay. Hoài Phương giàu có. Hoài Phương học cao hiểu rộng. Hoài Phương có tấm lòng nhân ái…Và thêm cái đức tính quý nhất mà Hoài Phương đang sở hữu nữa đó là sự tinh tế, khiêm tốn, khiêm nhường vô bờ bến!

Trong tất cả những event, sự kiện, đám tiệc của bạn bè, đi chia buồn tang sự của đồng nghiệp, Hoài Phương đều tháp tùng cùng Việt Hương…Chưa bao giờ tôi thấy anh tạo sự chú ý với bất kỳ ai, lúc nào anh cũng âm thầm, nhẹ nhàng đứng sau ánh hào quang của Việt Hương…Chính điều đó khiến cho bạn bè trong giới càng nể phục và trân trọng anh! ", anh viết.

Sau 19 năm gắn bó, Việt Hương và Hoài Phương vẫn giữ được tình cảm bền chặt. Dù bận rộn, cả hai luôn dành thời gian hâm nóng tình yêu bằng những chuyến hẹn hò, du lịch cùng nhau.

Việt Hương luôn nhận được sự đồng hành của ông xã.

Trước khi có được hạnh phúc viên mãn, cặp đôi từng trải qua nhiều thử thách, đặc biệt là giai đoạn “người ở Mỹ, người ở Việt Nam” sau khi sinh con gái Elyza năm 2009. Việt Hương từng thừa nhận có lúc cảm thấy tổn thương vì xa cách và suýt tan vỡ. Nhờ học cách tôn trọng và tin tưởng, họ đã vượt qua tất cả. Hoài Phương không chỉ ủng hộ vợ tập trung sự nghiệp mà còn thay cô chăm sóc con gái, quán xuyến gia đình.

Từ khi chồng và con gái trở về Việt Nam đoàn tụ, gia đình nhỏ của nghệ sĩ Việt Hương luôn tràn ngập niềm vui và những khoảnh khắc ấm áp. Cô cho biết, dù công việc bận rộn đến đâu vẫn ưu tiên thời gian cho chồng con và mỗi khi rảnh rỗi, cả nhà lại cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng để gắn kết tình cảm.

Dù bận rộn đến đâu, Việt Hương cũng ưu tiên dành thời gian cho gia đình.

Gần 2 thập kỷ đồng hành, Việt Hương và Hoài Phương đã cùng nhau đi qua không ít thăng trầm để giữ vững hạnh phúc. Từ sự thấu hiểu, tin tưởng đến sẻ chia trách nhiệm, cả hai đã xây dựng nên một tổ ấm trọn vẹn, nơi có tiếng cười, tình yêu thương và sự gắn bó bền chặt. Hôn nhân của họ không chỉ là niềm tự hào, mà còn là minh chứng đẹp cho tình yêu chân thành và sự hy sinh trong đời sống vợ chồng.



