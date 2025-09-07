Ngày 7/9, tờ KoreaBoo đưa tin Lee Hong Ki (FT ISLAND) được cho là đang có mối quan hệ tình cảm bí mật với vận động viên Park So Hye. Truyền thông Hàn Quốc đã chụp được ảnh nét căng nam nghệ sĩ hộ tống Park So Hye đi thi đấu vòng 2 Giải vô địch KB Financial Star tại Câu lạc bộ Golf Blackstone Icheon. Lee Hong Ki trùm kín mít khi xuất hiện bên Park So Hye. Dù vậy, ai cũng nhận ra nam idol nổi đình nổi đám này nhờ đôi mắt và hình xăm đặc trưng trên cánh tay của anh. Trong suốt quá trình Park So Hye thi đấu, Lee Hong Ki ân cần chăm sóc, che dù cầm quạt làm mát cho nữ vận động viên.

Đáng chú ý, người của ban tổ chức cho biết đây không phải lần đầu Lee Hong Ki đến xem, hộ tống Park So Hye thi đấu. Anh được đăng ký đi theo trên sân với tư cách "người thân" của nữ vận động viên. Từ những thông tin thu thập được, cánh báo giới xứ kim chi tin chắc rằng thành viên nhóm FT ISLAND đang hẹn hò Park So Hye.

Hình ảnh Lee Hong Ki trùm kín mít, đi theo chăm sóc Park So Hye trên sân golf khi cô thi đấu với tư cách "người thân"

Nam ca sĩ hàng đầu được cho là đang bí mật hẹn hò nữ vận động viên gen Z

Theo KoreaBoo, Park So Hye sinh năm 1997. Cô tập luyện đánh golf từ năm 3 tuổi và được xem là thần đồng trong giới gofl chuyên nghiệp của xứ kim chi. Truyền thông Hàn đã liên hệ với Lee Hong Ki để hỏi về hình ảnh sánh đôi với Park So Hye, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trước Park So Hye, nam ca sĩ từng vướng nghi vấn hẹn hò người mẫu Nhật Bản Shinozaki Ai. Tuy nhiên, Lee Hong Ki phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn.

Park So Hye được xem là thần đồng trong giới gofl chuyên nghiệp của xứ kim chi

Vào tháng 6 vừa qua, Lee Hong Ki trở thành khách mời trong show truyền hình My Little Old Boy. Nam ca sĩ nổi tiếng gây chú ý khi tiết lộ cuộc sống khổ sở của anh sau khi mắc căn bệnh hiếm gặp viêm tuyến mồ hôi có mủ (Hidradenitis Suppurativa) ở vòng 3. Theo Lee Hong Ki, anh xuất hiện các triệu chứng bất thường và được chẩn đoán mắc bệnh này từ thời thiếu niên. Tính đến hiện tại, căn bệnh viêm tuyến mồ hôi có mủ đã đeo bám anh gần 20 năm, không thể điều trị dứt điểm và thường xuyên tái phát. Lee Hong Ki chia sẻ rằng anh đã phải trải qua tới 8 ca phẫu thuật khiến cơ thể chi chít sẹo.

"Có lần khối u sưng to đến mức phải, tôi phải đặt ống dẫn lưu. Nằm cũng đau, mà ngồi thì tôi càng không thể chịu nổi. Cả quãng thời gian đi học, tôi không thể ngồi học bình thường, lúc nào cũng dán thuốc và ngồi nghiêng. 1 lần khối mủ bất ngờ vỡ ra, làm ướt hết bộ đồng phục khiến tôi phải vào viện gấp. Tôi đã làm phẫu thuật 8 lần, chỉ riêng bác sĩ hiện tại của tôi đã mổ cho tôi 3 lần", nam ca sĩ cho biết.

Lee Hong Ki chịu cảnh khổ sở, phải phẫu thuật nhiều lần vì căn bệnh viêm tuyến mồ hôi có mủ gần 20 năm qua

Ngoài chuyện sức khỏe bị ảnh hưởng xấu, Lee Hong Ki cho biết tinh thần của anh cũng bất ổn vì mắc phải căn bệnh hiếm này. Thành viên nhóm F.T. Island thừa nhận căn bệnh là gánh nặng tâm lý rất lớn đối với anh. Sau mỗi lần phẫu thuật, cơ thể Lee Hong Ki lại xuất hiện thêm nhiều vết sẹo. Điều này khiến anh mặc cảm về ngoại hình và đến nay vẫn không dám đi nhà tắm công cộng.

Gần đây, nam ca sĩ nhận thấy dấu hiệu tái phát nên đã lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho thấy tình trạng ở vùng mông của anh vẫn ổn, nhưng vùng nách lại đang có dấu hiệu bị viêm nhẹ. Những trải lòng của Lee Hong Ki khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Các khán giả bày tỏ sự cảm thông, hy vọng nam nghệ sĩ trút được gánh nặng tâm lý. Nay nghe tin nam diễn viên hẹn hò, không ít người cảm thấy vui mừng bởi anh năm nay cũng đã 35 tuổi.

Khán giả hy vọng nam idol này giữ sức khỏe và sớm lập gia đình

Lee Hong Ki xuất thân là diễn viên nhí, chính thức ra mắt làng giải trí từ năm 2002. Vào năm 2007, nam nghệ sĩ chính thức hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc với tư cách giọng ca chính của F.T. Island. Band nhạc thần tượng này nhanh chóng được khán giả khắp châu Á đón nhận, “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Lee Hong Ki ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt phim truyền hình ăn khách như Cô Nàng Đẹp Trai, Hoa Du Ký...

Lee Hong Gi gặt hái được nhiều thành công ở cả 2 lĩnh vực ca hát và diễn xuất

