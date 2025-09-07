Hoa hậu Thùy Tiên bị xác định đã thu lợi bất chính 6,8 tỷ đồng

Từng là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, được đông đảo công chúng yêu mến bởi hình ảnh rạng rỡ, nhiệt huyết, nhưng hiện tại Nguyễn Thúc Thùy Tiên lại đang vướng vào bê bối lớn nhất sự nghiệp. Mới đây, bộ Công An thông tin hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015. Một số thông tin liên quan đến quá trình điều tra, lời khai của những người liên quan cũng được công bố rộng rãi.

Theo đó, kết quả điều tra xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về số tiền 17,5 tỷ đồng, còn tồn 24.802 hộp kẹo Kera đã bị cơ quan điều tra đã thu giữ. Công ty Chị Em Rọt đã thanh toán cho Công ty Asia - đơn vị sản xuất kẹo Kera số tiền hơn 5 tỷ đồng. Lợi nhuận của việc bán hàng được chia theo tỉ lệ góp vốn, Hoa hậu Thùy Tiên 30%, 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt được chia 70%.

Cơ quan chức năng cho biết Hoa hậu Thuỳ Tiên không biết rõ công thức nguyên liệu thực tế sản xuất kẹo Kera, không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không. Thế nhưng, Thuỳ Tiên vẫn sử dụng hình ảnh cùng với sức ảnh hưởng của mình để quảng bá, giới thiệu về kẹo Kera khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm. Số tiền thu lợi bất chính từ việc bán kẹo Kera cho người tiêu dùng được xác định là hơn 12,4 tỷ đồng (tổng 17, tỷ đồng đồng tiền thu về trừ đi 5 tỷ đồng đã chi trả cho Công ty Asia). Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận của kẹo Kera chia theo tỷ lệ, Hoa hậu Thuỳ Tiên có 30% cổ phần

Quang Linh - Hằng Du Mục và Thuỳ Tiên là bộ 3 thân thiết, góp mặt trong các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm kẹo Kera. Sau đó, viên kẹo này bị phát hiện chất lượng không như quảng cáo. Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng.

Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền nộp khắc phục hậu quả của các bị can cùng những người liên quan là hơn 14,8 tỷ đồng. Trong đó, gia đình Hoa hậu Thùy Tiên đã nộp 3,2 tỷ đồng khắc phục theo đề nghị của Tiên, em trai Hằng Du Mục nộp 2,1 tỷ đồng, vợ của Lê Tuấn Linh đã nộp 600 triệu đồng...