Mỹ nhân 9X được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt"

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt" nhờ sự kết hợp hoàn hảo của ngoại hình xinh đẹp, trong sáng, lối diễn xuất giàu cảm xúc, cùng sự đa tài trong nhiều lĩnh vực giải trí.

Lan Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi vẫn còn là sinh viên, cô đã tham gia đóng một số phim quảng cáo, video ca nhạc, phim truyền hình... nhưng chưa thật sự có tên tuổi. Năm 2010, Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn điện đảnh đầu tay này đã đưa cô đến với giải thưởng Cánh Diều Vàng danh giá.

Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân 9X được yêu thích hàng đầu showbiz Việt

Sau này, Lan Ngọc góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám khác như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu, đặc biệt là Cua lại vợ bầu – phim đạt doanh thu gần 200 tỷ đồng. Trên màn ảnh nhỏ, Lan Ngọc cũng để lại dấu ấn với khán giả qua các bộ phim Vừa đi vừa khóc, Mối tình đầu của tôi…

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực phim ảnh, Lan Ngọc còn năng nổ tham gia nhiều gameshow truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt ở khu vực phía Nam. Nụ cười rạng rỡ, sự hoạt bát và tinh thần hết mình giúp cô chiếm được nhiều cảm tình. Ngoài ra, Lan Ngọc còn thử sức với vũ đạo và ca hát, góp mặt trong nhóm LUNAS sau khi được chọn thành đoàn trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Sự phủ sóng rộng khắp giúp Ninh Dương Lan Ngọc trở thành một trong những gương mặt đại diện quảng cáo được săn đón bậc nhất. Hàng loạt nhãn hàng lớn tin tưởng lựa chọn cô, đưa Lan Ngọc vươn lên nhóm sao nữ có thu nhập cao hàng đầu showbiz Việt.

Tên tuổi Lan Ngọc phủ sóng rộng rãi, giúp cô sở hữu lượng fan đông đảo

Đầu năm 2024, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ thông báo sẽ tạm rời showbiz Việt để sang Úc đi du học. Nguyên do vì cô tự nhận bản thân chưa có sự bứt phá trong 13 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Khi sang Úc du học, cô từng vướng nghi vấn bí mật sinh con. Thời điểm ấy, nữ diễn viên lên tiếng cho hay: "Tôi chỉ sang Australia học khóa ngắn hạn, không lâu, học mỗi nơi một chút. Tôi không từ bỏ sự nghiệp, chỉ dừng việc chạy show lắt nhắt. Tôi cũng không trốn đi đẻ, mong mọi người đừng đồn thổi, tội nghiệp tôi. Khi có chồng tôi sẽ công khai sinh con".

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đã về Việt Nam và tích cực tham gia nhiều chương trình gameshow. Tuy vậy, do gặp chấn thương, gần đây cô phải rút lui khỏi chương trình Sao nhập ngũ.

U40 xinh đẹp, giàu có nhưng vẫn chưa muốn lấy chồng

Nhờ thành công trong nghề, Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu một cuộc sống giàu sang khiến người hâm mộ trầm trồ. Một trong những tài sản nổi bật nhất của cô là căn biệt thự bề thế nằm tại khu nhà giàu ở TP.HCM. Theo tiết lộ của Ngô Kiến Huy, cơ ngơi này của Lan Ngọc có giá lên đến 70 tỷ đồng.

Căn nhà có mặt tiền 2, diện tích lên đến khoảng 210m2, gồm 4 tầng được thiết kế hiện đại với tông màu xám - trắng - đen sang trọng, nội thất đá hoa cương, da và gỗ cao cấp, tạo nên không gian sống vừa tinh tế vừa ấm áp. Bao quanh nhà là hàng rào và cây cối vừa đảm bảo an ninh lại vô cùng gần gũi với thiên nhiên.

Biệt thự bề thế của Ninh Dương Lan Ngọc

Khu vực phòng khách còn có cửa sổ khá lớn nhìn ra sân vườn giúp không gian thêm thoáng đãng, tươi sáng. Khu vực bếp khá rộng với những trang thiết bị hiện đại. Nhà bếp cũng được sắp xếp với tông màu xám chủ đạo đem lại cảm giác sạch sẽ, sang trọng. Nhà tắm có thiết kế hiện đại với tông màu tối tạo không gian riêng tư.

Ngoài căn biệt thự triệu đô này, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu 2 căn hộ ở TP.HCM. Từ những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải, có thể thấy căn chung cư khá rộng rãi, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi nhưng không quá cầu kỳ, sang trọng.

Ở tuổi U40, tuy xinh đẹp, giàu có và được nhiều người mến mộ là vậy, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì độc thân và không vội vàng trong chuyện hôn nhân. Nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư. Mặc dù từng trải qua một vài mối tình được chú ý, nhưng cô đều giữ thái độ nhẹ nhàng, không phô trương.

Nhan sắc gợi cảm của Lan Ngọc ở tuổi U40

Đầu năm 2025, khi được một người bạn thân thiết “nhả vía” lấy chồng, Lan Ngọc chia sẻ: "Chưa, chưa lấy chồng được đâu, năm nay còn phải có một bộ phim. Cả năm nay, năm sau và năm tới nữa. Chừng nào tôi có thêm 1 vai diễn nữa, đạt thêm các vai diễn về điện ảnh nữa thì tôi sẽ lấy chồng. Nếu chưa được thì chưa lấy đâu, nên không cần nhả cho tôi trước đâu".