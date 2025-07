Bên cạnh quá trình hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của các nghệ sĩ Việt cũng được khán giả quan tâm hơn cả. Mới đây, Kaity Nguyễn và WEAN LE bất ngờ được nhắc tên trên mạng xã hội. Cả hai vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt vì có những tương tác thân thiết trong thời gian qua.

Cụ thể khi cùng góp mặt trong chương trình Đấu trường gia tốc, cả hai thường xuyên hỏi han và động viên nhau. Nữ diễn viên 9x thể hiện rõ sự lo lắng khi thấy WEAN LE ngồi bệt khi đang ghi hình: "Đau hả anh. Bị căng hả. Anh không sao là được rồi".

Nam rapper còn bị soi hành động thân thiết khi xoa đầu và khen Kaity Nguyễn giỏi vì hoàn thành thử thách xuất sắc. Trong một khoảnh khắc khác, cô gây xôn xao khi vô tư ngại ngùng khép nép vào cánh tay của nam rapper. Hàng loạt chi tiết này khiến netizen đặt nghi vấn Kaity Nguyễn và WEAN LE đang hẹn hò.

Kaity Nguyễn và WEAN LE có những tương tác thân thiết trong thời gian qua

Cả hai cùng tham gia chương trình Đấu trường gia tốc, liên tục để lộ khoảnh khắc tình cảm, quan tâm đối phương

Kaity Nguyễn và WEAN LE thường xuyên có vị trí đứng sát bên cạnh nhau

Nữ diễn viên 9x còn vô tư cười tươi nép vào người của nam rapper

Cư dân mạng liền đặt nghi vấn về mối quan hệ hiện tại giữa Kaity Nguyễn và WEAN LE

Kaity Nguyễn từng chia sẻ: "Tình yêu là phải có trong cuộc sống của một diễn viên. Khi mình yêu, có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều đó rất cần cho công việc diễn viên để mình đào sâu vào chính nội tâm của mình.

Mình là nghệ sĩ và 26 tuổi, nói mình không có tình yêu là nói xạo. Mình phải có tình yêu chứ, tình yêu là gia vị rất cần thiết trong cuộc sống. Không yêu là mình đang mất đi một món ngon rồi. Việc kết hôn là duyên, tới là tới còn chưa tới thì mình cũng đừng gấp. Thế hệ phụ nữ bây giờ rất độc lập. Từ từ cũng cưới thôi, không có gì gấp. Mọi người thấy tôi mạnh mẽ trong công việc thôi chứ khi yêu, tôi rất dễ thương, nhẹ nhàng, ngây thơ".

Kaity Nguyễn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên gen Z tài năng của showbiz Việt. Sự thể hiện xuất sắc, tròn vai trong phim điện ảnh Em Chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn đưa tên tuổi Kaity Nguyễn đến gần hơn với công chúng. Sau phim Em Chưa 18, Kaity Nguyễn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" vào các phim điện ảnh như Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Cô Gái Đến Từ Quá Khứ... Hiện tại, cô là nữ chính của phim điện ảnh Yêu Nhầm Bạn Thân.

Kaity Nguyễn là nữ diễn viên trẻ được khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất

WEAN LE tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998 là một trong những gương mặt nổi bật nhất lứa nghệ sĩ Gen Z. Được biết đến lần đầu với vai diễn non trẻ trong phim điện ảnh Trường Học Bá Vương. Anh chàng Gen Z gây ấn tượng khi theo đuổi phong cách độc đáo và cực cá tính gây sốt giới trẻ.

Hoạt động mạnh mẽ trong giới Underground với vai trò rapper, WEAN LE khiến không ít người ngưỡng mộ bởi âm nhạc cực chất của mình. Với các fan nhạc indie, anh chàng này không còn xa lạ, nhất là trong những năm 2019 - 2022, WEAN được biết đến rộng rãi khi kết hợp với tình cũ Naomi cho ra loạt hit như She Said, Retrograde, A Line Without Hook,...

Vào đầu tháng 8/2024, WEAN LE và Miu Lê là tâm điểm trên mạng xã hội khi vướng tin hẹn hò tình cảm. Cặp đôi bị soi hàng loạt chi tiết như đi ăn chung, mặc đồ đôi… Tuy nhiên cả hai được cho là đã chia tay trong âm thầm, Miu Lê hiện đang hạnh phúc bên bạn trai thiếu gia.

Sau khi tham gia chương trình Anh trai say hi, tên tuổi của WEAN LE được biết tới nhiều hơn