Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đi đến chặng cuối cùng với hai đêm Day 7 - 8 tại TP.HCM. Một trong những tiết mục được khán giả mong chờ nhất chính là phần trình diễn Dạ cổ hoài lang do nhóm Nhà Mứt Gừng thể hiện cùng sự hỗ trợ đặc biệt của NSND Hữu Quốc. Tiết mục này được xem như "linh hồn" xuyên suốt concert, khi mỗi lần vang lên đều khiến hàng nghìn khán giả tại sân khấu lẫn người theo dõi qua livestream phải rưng rưng xúc động.

Ở Day 8, Dạ cổ hoài lang một lần nữa được cất lên, vẫn đầy trọn vẹn cảm xúc như những đêm trước. Thế nhưng, câu chuyện phía sau hậu trường mà NSND Hữu Quốc vừa chia sẻ mới đây đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Hữu Quốc cho biết chỉ khoảng một tiếng trước khi tiết mục diễn ra, nam nghệ sĩ gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến địa điểm tổ chức concert.

NSND Hữu Quốc nói về sự cố trước thềm diễn tiết mục Dạ cổ hoài lang

Trong khoảnh khắc đối diện biến cố, Hữu Quốc chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: mong bản thân không bị gì để có thể kịp xuất hiện trên sân khấu. "Đáng lý ra tôi sẽ không có mặt để diễn tối nay. Vì cách đây 1 tiếng, trên đường gần đến đây, tôi bị tai nạn giao thông. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn qua sân khấu mình đang diễn Tình Anh Bán Chiếu trong không khí rất sôi động. Tôi chỉ mong đừng cho mình bị gì hết, cho tôi khoẻ để đến đây vì nhiều người chờ lắm, Dạ cổ hoài lan chờ, Nhà Mứt Gừng chờ và rất nhiều khán giả đang chờ.

Khi 2 chiếc xe đụng nhau rồi, thì trời thương mình, cho tôi không bị làm sao. Khoảnh khắc đó, tôi đứng dậy, tay rất run nhưng khi kiểm tra thân thể, thì đến giờ phút này Hữu Quốc không bị gì. Cảm ơn tình thương của quý vị khán giả rất nhiều".

Nhà Mứt Gừng ôm động viên NSND Hữu Quốc trên sân khấu

Từ công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tiết mục Dạ cổ hoài lang của Nhà Mứt Gừng đã khiến khán giả rưng rưng bởi cách kết hợp tinh tế giữa hơi thở cải lương truyền thống và tinh thần trẻ trung của những giọng ca mới. Sự xuất hiện của NSND Hữu Quốc trên sân khấu chính là điểm nhấn, giúp màn trình diễn vượt khỏi khuôn khổ một tiết mục thi, trở thành khoảnh khắc nghệ thuật đọng lại thật lâu trong lòng người nghe. Giọng ca da diết, dày dặn kinh nghiệm của ông hòa quyện cùng sự tươi mới của Nhà Mứt Gừng đã tạo nên một phiên bản Dạ cổ hoài lang vừa quen vừa lạ, vừa thấm đẫm nỗi niềm xưa cũ vừa chạm đến cảm xúc khán giả trẻ.

Hữu Quốc không phô trương kỹ thuật, nam nghệ sĩ cất giọng một cách mộc mạc, đằm sâu, như thể kéo cả khán phòng trở về miền ký ức. Từng câu hát ngân vang, tiếng nhấn nhá đặc trưng của cải lương, kết hợp với phần hòa âm phối khí hiện đại từ Nhà Mứt Gừng đã khiến khán giả trong và ngoài nước phải thổn thức. Không ít người cho rằng sự xuất hiện của NSND Hữu Quốc đã biến Dạ cổ hoài lang thành tiết mục "đinh" của cả mùa, một dấu ấn không thể thay thế trong hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Giọng hát của NSND Hữu Quốc góp phần cho tiết mục Dạ cổ hoài lang ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được yêu mến hơn

Không dừng lại ở công diễn 4, đến chuỗi concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Dạ cổ hoài lang liên tục được trình diễn như một phần không thể thiếu. Mỗi lần bài ca cất lên, tiếng hát của Hữu Quốc vẫn giữ nguyên sự da diết, dồn nén cảm xúc, dù đã hát đi hát lại nhiều lần. Đó là sức mạnh của một giọng ca trải đời, đã đi qua nhiều thăng trầm, để mỗi lần đứng trên sân khấu đều trọn vẹn như lần đầu.

Có thể nói, sự đồng hành của NSND Hữu Quốc cùng Nhà Mứt Gừng không chỉ giúp nhóm thăng hoa trong một tiết mục, mà còn góp phần lan tỏa giá trị của cải lương - loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam - đến đông đảo khán giả trẻ.