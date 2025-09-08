Thanh Trúc lên tiếng trước nghi vấn mang bầu lần 2: "Em giờ bị mập vì liên tục kích trứng, tạo phôi để dành..."

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Trúc lên tiếng đính chính trước loạt tin đồn cô đang mang bầu lần 2. Nữ diễn viên Trà táo đỏ cho biết hiện tại, cô đang liên tục tiêm thuốc kích trứng để tạo phôi để dành nên tăng cân hơn so với trước. Thanh Trúc hiện tại chưa có bầu và cô cảm thấy stress khi liên tục vướng nghi vấn mang bầu.

Cô viết: "Em đính chính một lần nữa là hiện giờ 'em bị mập' vì liên tục tiêm kích trứng tạo phôi để dành, để năm sau em mới có kế hoạch sinh thêm em bé, cơ thể em dễ bị tích nước nên cân nặng thay đổi…Rồi từ từ cơ thể mới trở lại bình thường được.

Nên em mong mấy anh chị đừng lấy hình ảnh em đi tiệc với bạn bè rồi đoán già đoán non em có bầu hoài. Em mệt mỏi đến mức em không thoải mái xuất hiện ở đâu luôn á… Mấy tin tức này làm em stress đến mức em không có bầu bình thường được luôn đó".

Thanh Trúc phủ nhận tin đồn mang bầu lần 2.

Chia sẻ của Thanh Trúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ các mẹ bỉm sữa. Một số mẹ bỉm nhận xét Thanh Trúc đang nuôi con nhỏ, vì vậy, vóc dáng có phần mũm mĩm cũng là điều thường thấy và đáng để cảm thông, hơn là chê bai, so sánh.

Thanh Trúc diện đồ giấu dáng trong một bữa tiệc gần đây làm dấy lên nghi vấn cô mang bầu lần 2.

Hồi đầu tháng 7, trong tiệc thôi nôi của con gái Kỳ Kỳ, Thanh Trúc công khai chuyện hôn nhân với ca sĩ Châu Khải Phong. Được biết, hai người đã đăng ký kết hôn và hiện đang sống chung nhà. Thanh Trúc trải qua một hành trình gian nan để có được con gái đầu lòng.

Diễn viên Thanh Trúc chia sẻ, trước đây vì quá bận rộn công việc nên cô chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Khi mong muốn làm mẹ, hành trình lại vô cùng gian nan. Cô từng trải qua 4 lần IVF thất bại, đến lần thứ 5 mới may mắn chuyển phôi thành công và mang thai con gái đầu lòng.

Thanh Trúc trải qua hành trình tìm con gian nan.

" Tôi bị đa nang buồng trứng nên khó có thai tự nhiên, phải can thiệp bằng phương pháp IVF. Nhưng ban đầu tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần làm IVF là sẽ được nên tâm thế rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Lần tạo phôi đầu, tôi không biết cách chăm sóc sức khỏe nên thất bại. Ba lần tiếp theo cũng đều không thành công. Khoảng thời gian đó tôi rất hụt hẫng và cảm thấy quá trình này quá khó khăn với mình.

Dù vậy, tôi vẫn kiên trì vì có niềm tin là sẽ có con. Ở lần thứ năm, tôi nghiêm túc nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi dưỡng rất kỹ. Tôi đọc kinh, chép kinh, đi chùa vái tứ phương, nghe ai chỉ ở đâu tôi cũng đi. Khi đến bệnh viện thử máu, thấy nồng độ beta HCG cao, tôi vỡ òa khi biết mình đã có thai ", nữ diễn viên kể.

Thanh Trúc quỳ gối tại một ngôi chùa để cầu con.

Trên mạng lan truyền hình ảnh Thanh Trúc quỳ gối tại một ngôi chùa để cầu con khiến nhiều người xúc động. Nữ diễn viên chia sẻ, cô muốn mang bầu và sinh con thứ 2 vào năm 2026 vì tuổi tác của 2 vợ chồng đều không còn trẻ.

Gia đình hạnh phúc của Thanh Trúc - Châu Khải Phong.

Thanh Trúc, sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng tham gia hơn 50 bộ phim với nhiều dạng vai khác nhau. Cô để lại dấu ấn qua loạt tác phẩm như Tình án, Những đóa ngọc lan, Trà táo đỏ, Trần Trung kỳ án, Giấc mơ biển, Nghiệp sinh tử ..Thanh Trúc đã kết hôn với ca sĩ Châu Khải Phong vào tháng 1/2023. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào tháng 7/2024.