Hội bạn thân đồng loạt an ủi Thúy Ngân vì chia tay với "nam thần màn ảnh Việt"?

Thúy Ngân và Võ Cảnh từng là cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình vì diễn xuất ăn ý và sự đẹp đôi. Sau khi dự án phim kết thúc, cả hai liên tục bị soi ra hint hẹn hò và dính như sam bên cạnh nhau. Tuy nhiên thời gian qua, Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng tin đã toang vì không còn xuất hiện chung.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc đi chơi cùng hội bạn thân là S.T Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, ca sĩ Uyên Linh trên trang cá nhân. Cô viết: "Đi đi em, còn do dự trời tối mất. Khi còn trẻ, sức còn dài, hãy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất".

Cư dân mạng còn đổ dồn sự quan tâm vào clip có lời nhắn nhủ đầy ẩn ý, khích lệ động viên Thúy Ngân sớm vượt qua nỗi buồn của hội bạn thân. Ca sĩ Uyên Linh hát đoạn ngắn trong một ca khúc: "Đừng buồn nhé em, chỉ làm tim thêm đớn đau". CEO Lâm Thành Kim nhắn nhủ: "Vui lên Ngân ơi, vui lên Ngân ơi". S.T Sơn Thạch sau đó cũng nối gót trêu đùa tới Thúy Ngân khiến cô bật cười lên tiếng: "3 người tặng em 3 bài hát hả". Cư dân mạng cho rằng hội bạn thân đang muốn an ủi Thúy Ngân sau khi cô đường ai nấy đi với Võ Cảnh.

Thúy Ngân chia sẻ đoạn clip hội bạn thân nhắn nhủ khích lệ vượt qua nỗi buồn

Giữa lúc vướng tin toang với Võ Cảnh, khoảnh khắc này được netizen bàn luận rôm rả

Thúy Ngân và hội bạn thân thiết có chuyến đi chơi vui vẻ cùng với nhau

Trước đó, Thúy Ngân và Võ Cảnh nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các buổi đi chơi, tụ tập với hội bạn thân như S.T Sơn Thạch, Uyên Linh… Mỗi lần góp mặt, cả hai luôn thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc thân thiết và thoải mái bên nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, netizen bắt đầu nhận ra điểm bất thường khi trong những chuyến đi đều vắng mặt của Võ Cảnh.

Võ Cảnh và Thúy Ngân không còn xuất hiện bên nhau trong thời gian qua

Tại một sự kiện hồi tháng 7, sau khi kết thúc lịch trình, Thúy Ngân và Võ Cảnh bất ngờ rời đi trên hai phương tiện khác nhau. Võ Cảnh chọn di chuyển bằng taxi công nghệ, trong khi Thúy Ngân lên xe riêng. Hành động khác lạ này càng khiến netizen nghi ngờ.

Trước đó, cả hai thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ và thậm chí còn về chung một xe. Sự thay đổi đột ngột này cộng thêm thái độ có phần lạ lùng khi chạm mặt, khiến netizen càng dấy lên nghi vấn về việc mối quan hệ của cả hai đã rạn nứt.

Cả hai bị soi loạt hint đã rạn nứt trong thời gian qua