Cao Minh Thiên Tùng (nghệ danh Hoàng tử Drill) khiến công chúng bất ngờ khi đăng tải lá đơn xin nhập ngũ tự nguyện.

Thiên Tùng cho hay, việc anh xin nhập ngũ không phải là quyết định bất ngờ mà là lời khẳng định mạnh mẽ của một nghệ sĩ trẻ về tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Cao Minh Thiên Tùng viết đơn xin nhập ngũ.

Khi còn giấu mặt dưới cái tên Hoàng tử Drill, Cao Minh Thiên Tùng ghi dấu ấn với phong cách âm nhạc trẻ trung, cá tính và khác biệt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chính âm nhạc cũng đã thôi thúc anh thực hiện bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Nam ca sĩ cho biết khi sáng tác ca khúc Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm, anh có khoảng thời gian tìm hiểu khá sâu về lịch sử nước ta trong thời kỳ kháng chiến, về sự hy sinh của cha ông.

Đó là lý do lớn nhất thôi thúc nam ca sĩ viết lá đơn xin nhập ngũ, để tự mình cảm nhận và thấu hiểu những suy nghĩ của một người lính thực thụ để từ đó viết thêm được nhiều ca khúc về người lính.

"Việc tôi công khai lá đơn xin tình nguyện nhập ngũ không phải để khoe mà để lan tỏa tinh thần cống hiến cho đất nước đến những người trẻ, những người đồng trang lứa.

Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng dành cho những người đã hy sinh, đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay", nam ca sĩ chia sẻ.

Cao Minh Thiên Tùng sinh năm 2004, từng gây ấn tượng khi lọt top 5 Vietnam Idol Kids 2016 . Sở hữu giọng hát khỏe khoắn, vũ đạo tốt và ngoại hình điển trai, song Thiên Tùng hoạt động khá mờ nhạt.

Nam ca sĩ từng mắc hội chứng tự kỷ từ nhỏ nhưng đã dần ổn định. Năm 16 tuổi, hội chứng tự kỷ quay trở lại khiến Thiên Tùng sống khép kín. Anh thường xuyên ở nhà làm nhạc, luyện tập vũ đạo, sáng tác, chơi nhạc cụ và một lần nữa âm nhạc giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Vượt qua bệnh tật, anh quyết định trở lại với hoạt động nghệ thuật.

Thiên Tùng từng lọt top 5 Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên.

Cuối tháng 5, giọng ca trẻ này làm showbiz Việt dậy sóng khi xuất hiện với nghệ danh Hoàng Tử Drill cùng chiếc mặt nạ bí ẩn.

Chỉ sau khoảng một tháng xuất hiện, các video của Hoàng Tử Drill trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt xem kèm theo tương tác lớn. Loạt ca khúc của anh phải kể đến Tháp yêu, Vì một khi, Anh mất hết rồi, Bỏ cả thế giới để yêu em, Miss Ya. Trong đó, ca khúc Tháp yêu đã đạt hơn 1,9 triệu view trên YouTube.

Tuy nhiên, sau khi tháo bỏ mặt nạ, anh quyết định sử dụng tên thật là Cao Minh Thiên Tùng và có sự thay đổi định hướng hoạt động nghệ thuật để cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.

Thời gian qua, Thiên Tùng nổi tiếng với nghệ danh Hoàng Tử Drill.

Xác định tạm gác lại hoạt động nghệ thuật trong khoảng thời gian đi lính, nhưng Thiên Tùng cho biết, anh sẽ không rời xa âm nhạc.

"Tôi sẽ tiếp tục luyện tập và gom nhặt chất liệu trong suốt quá trình tại ngũ. Biết đâu sau khi nhập ngũ tôi lại viết nhạc tốt hơn và sâu sắc hơn bây giờ thì sao", anh tự tin chia sẻ.

Nghệ sĩ trẻ này tin rằng những trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội sẽ giúp anh trưởng thành hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, từ đó cho ra đời những tác phẩm âm nhạc ý nghĩa hơn về người lính về cuộc sống.