Vợ 1 nam diễn viên mang thai và sinh con thành công ở tuổi 58

Ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) của bà Chan Lai-lai đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Hồng Kông (Trung Quốc). Thông tin này vừa khơi dậy hy vọng cho nhiều phụ nữ lớn tuổi mong muốn có con, vừa đặt ra những lo ngại liên quan đến sức khỏe khi mang thai muộn.

Mới đây, gia đình bà Chan Lai-lai – vợ của nam diễn viên Brian Wong Chak-fung – hạnh phúc thông báo bà đã sinh con gái thứ hai vào ngày 22/8. Thông tin được chia sẻ cuối tuần qua trên mạng xã hội, kèm đoạn video xúc động ghi lại khoảnh khắc ông Wong trực tiếp cắt dây rốn cho con, chào đón thành viên mới và giới thiệu em bé với con gái lớn 6 tuổi.

Ở tuổi 58, việc bà Chan có thể mang thai và sinh nở thành công bằng phương pháp IVF khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Ngay sau khi tin vui được công bố, hàng loạt lời chúc mừng đã gửi đến gia đình. “Cô ấy là minh chứng sống rằng sinh con ở tuổi cao không phải là điều bất khả thi. Cô ấy thật tuyệt vời!”, một cư dân mạng bình luận.

Trước đó, vào tháng 5, thông tin bà Chan mang thai đã gây xôn xao dư luận. Câu chuyện của bà không chỉ truyền cảm hứng cho những phụ nữ lớn tuổi vẫn nuôi hy vọng làm mẹ, mà còn gợi lên nhiều tranh luận về những rủi ro và thách thức trong việc mang thai, sinh nở ở độ tuổi muộn.