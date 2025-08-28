Bản sao Lưu Diệc Phi sinh con cho thiếu gia có vợ, bị cấm bước chân vào hào môn?

Gần đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Dương Thái Ngọc đã lặng lẽ sinh con cho Trương Hướng Vinh, thiếu gia tập đoàn Kim Lộc chuyên sản xuất nhang muỗi với khối tài sản lên đến hàng chục tỷ tệ. Theo nguồn tin, cô đã sinh con hơn một tháng nhưng hiện vẫn phải ở khách sạn tại Tuyền Châu (Phúc Kiến), quê nhà của Trương Hướng Vinh và chưa hề có được danh phận chính thức.

Dương Thái Ngọc được cho là đã sinh con cho bạn trai thiếu gia

Bị gia đình hào môn phản đối gay gắt

Trang NetEase cho biết, không chỉ gia tộc họ Trương phản đối Dương Thái Ngọc mà chính ông nội của Trương Hướng Vinh còn đưa ra quan điểm thẳng thừng khi "chỉ cần cháu, không cần mẹ". Nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu gia này vốn đã có một người vợ môn đăng hộ đối từ trước và về danh nghĩa, Dương Thái Ngọc chỉ là "vợ bé" và "tiểu tam" trong mắt nhà họ Trương.

Ngay cả khi đã sinh con trai - vốn là điều được coi trọng trong các gia tộc lớn thì Dương Thái Ngọc vẫn khó lòng bước chân vào nhà bạn trai. Gia đình Trương Hướng Vinh nổi tiếng khắt khe về xuất thân và danh tiếng của con dâu, trong khi nữ diễn viên Hoan Lạc Tụng vốn có quá khứ tình cảm phức tạp, nhiều thị phi. Điều này khiến cô khó được chấp nhận, bất kể việc đã sinh cho gia đình họ một đứa cháu đích tôn.

Cô vẫn chưa có danh phận chính thức sau khi sinh con

Quá khứ nhiều ồn ào tình ái

Năm 2017, Dương Thái Ngọc gây xôn xao khi công khai hẹn hò Trần Kim Phi, tỷ phú hơn cô 30 tuổi và còn được biết đến là cha nuôi của Lưu Diệc Phi. Nhờ mối quan hệ này, sự nghiệp của cô thăng tiến nhanh chóng nhưng đồng thời cũng vướng không ít điều tiếng, bị mỉa mai là "dựa hơi đàn ông để bước lên đỉnh cao".

Cũng từ đó, truyền thông gắn cho người đẹp sinh năm 1992 cái mác "bản sao Lưu Diệc Phi" bởi cả ngoại hình lẫn sự nghiệp của cô đều có phần liên quan đến đàn chị. Nhiều tin đồn cho rằng Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi thậm chí đã bí mật kết hôn, song cuối cùng vẫn "đường ai nấy đi". Sau khi chia tay vị tỷ phú, Dương Thái Ngọc chuyển sang hẹn hò Trương Hướng Vinh, mối tình vốn được cho là nỗ lực tiến vào hào môn của cô.

Tuy nhiên, với gia thế bình thường và đời tư nhiều tai tiếng, việc được chấp nhận làm dâu chính thức của nhà họ Trương gần như là điều bất khả thi. Không ít cư dân mạng nhận định, ngay từ đầu Dương Thái Ngọc đã chọn sai con đường khi dùng việc sinh con để đổi lấy danh phận.

Việc từng qua lại với Trần Kim Phi dường như đã cản trở Dương Thái Ngọc trở thành dâu hào môn

Sinh con vẫn không đổi được số phận

Một số tiết lộ khác cho biết, sau khi sinh nở ở Hong Kong, Dương Thái Ngọc từng ở tại một trung tâm dưỡng sinh cao cấp có giá tới 500.000 tệ/tháng (khoảng 1,84 tỷ đồng). Chỉ có điều khi kết thúc thời gian ở cữ, cô không được đưa về biệt thự nhà họ Trương mà phải dọn đến một khách sạn.

Điều đáng chú ý là ngay sau khi sinh, Dương Thái Ngọc đã nhanh chóng tái xuất. Cô chia sẻ hình ảnh tham gia lồng tiếng cho bộ phim Phụ Nữ Độc Thân, đánh dấu sự trở lại showbiz. Hình ảnh mới nhất cho thấy "tiểu Lưu Diệc Phi" đã lấy lại vóc dáng thon gọn, chứng minh việc sinh nở đã hoàn tất. Nhưng nhiều người cho rằng, động thái đi làm trở lại là bằng chứng rõ ràng cho thấy giấc mơ gả vào hào môn của Dương Thái Ngọc đã thất bại.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, chuyện các nữ diễn viên nuôi mộng gả vào gia tộc giàu có vốn không hiếm nhưng không phải ai cũng thành công. Trường hợp của Dương Thái Ngọc thêm một lần nữa chứng minh rằng, hào môn vốn không phải nơi dễ bước vào. Với quá khứ tình ái ồn ào và sự khắt khe của gia đình bạn trai, cô khó tránh khỏi số phận bị gạt ra ngoài cánh cửa hào môn.

Dù vậy, nhiều người cho rằng Dương Thái Ngọc còn trẻ, có sắc vóc và danh tiếng, nếu tập trung cho sự nghiệp thì vẫn có thể tìm lại chỗ đứng trong giới. Bởi sau tất cả, việc sinh con cho hào môn nhưng không đổi được danh phận có lẽ chính là bài học lớn nhất mà cô phải trải qua.