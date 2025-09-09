Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân cuối cùng cũng công khai?

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội trong suốt thời gian qua. Vì vướng nghi vấn tình cảm, mọi động thái của 2 nàng hậu hot nhất nhì Vbiz đều được netizen nhiệt tình chấm hóng.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân mới đây khiến netizen xôn xao đứng ngồi không yên khi công khai nhắc tới nhau. Người đẹp sinh năm 1996 khoe hình ảnh chụp bên cạnh người đẹp gen Z trên máy bay: "Hữu duyên bay cùng chuyến he".

Thiên Ân cũng đăng tải khoảnh khắc bên Kỳ Duyên và còn xưng hô đặc biệt: "Sáng gặp đồng chí này mặt cũng buồn ngủ y như mình". Người đẹp 9x chia sẻ lại story này và còn tiết lộ việc mất thời gian để lựa chọn trang phục để chung khung hình với Thiên Ân: "Vì tối qua thức khuya để coi mặc gì đứng chung cho đẹp đó em".

Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân công khai đăng tải hình ảnh bên nhau trên mạng xã hội

Khi cùng góp mặt ở sự kiện, Thiên Ân và Kỳ Duyên còn có vị trí ngồi sát bên cạnh nhau. Trên story Instagram, cả hai liên tục đăng tải hình ảnh của đối phương và công khai trêu đùa qua lại. Hành động này của Thiên Ân và Kỳ Duyên khiến netizen nhiệt tình đẩy thuyền, cho rằng cả hai đang phát tín hiệu công khai.

Khi tham gia sự kiện, 2 nàng hậu còn có vị trí ngồi bên cạnh nhau, mặc đồ đồng điệu

Cả hai không ngần ngại trêu đùa tương tác qua lại trên Instagram cá nhân

Gần đây nhất, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trở thành tâm điểm chú ý khi bị phát hiện cùng đeo một mẫu nhẫn giống hệt nhau, đến từ thương hiệu danh tiếng ở ngón áp út.

Trước đó không lâu, mạng xã hội lan truyền rầm rộ hình ảnh được cho là hai nàng hậu bí mật du lịch Đà Lạt. Trong bức ảnh, cả hai đều khéo léo đội mũ để che đi gương mặt. Chưa dừng lại ở đó, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn có hành động thân mật tại tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh, khiến tin đồn tình cảm càng thêm bùng nổ.

Kỳ Duyên và Thiên Ân bị soi cùng đeo chiếc nhẫn có thiết kế giống nhau ở ngón áp út

2 nàng hậu còn được cho là đánh lẻ đi du lịch ở Đà Lạt

Từ giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tháng 1/2025, Kỳ Duyên từng lên tiếng khi liên tục được đẩy thuyền với Hoa hậu Thiên Ân. Cô cho hay: ""Xin chào mọi người, thời gian vừa qua có những tin đồn không đúng giữa mình và em Thiên Ân. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống & công việc riêng của cả 2 người!.

Nên Duyên cũng muốn lên tiếng 1 lần để mọi người không hiểu lầm về mối quan hệ của Duyên và Ân. Chúng mình có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, chị cũng chúc Ân sẽ thành công với những dự định sắp tới em nhé. Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ cho sự nghiệp riêng của cả hai chị em mình nhé".

Mối quan hệ giữa Thiên Ân và Kỳ Duyên được quan tâm trong suốt thời gian qua



