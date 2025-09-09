Negav buồn bã ra về sau ghi hình, nghi bị loại khỏi Anh Trai Say Hi mùa 2

Đêm qua, tại địa điểm ghi hình Livestage 2 của Anh Trai Say Hi mùa 2, hàng trăm khán giả đã có mặt từ sớm để chờ đợi dàn nghệ sĩ. Buổi quay kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc, nhưng không khí bên ngoài phim trường vẫn náo nhiệt nhờ sự xuất hiện của đông đảo fan. Trong đó, tâm điểm chú ý chính là Negav.

Khoảnh khắc Negav bước ra khỏi cổng, fan đồng loạt hô vang "anh đừng bỏ cuộc nha", cổ vũ tinh thần cho anh. Tuy nhiên, trái với sự sôi động từ khán giả, Negav lại xuất hiện với gương mặt khá trầm lặng, biểu cảm buồn bã. Nam rapper nhanh chóng di chuyển ra xe và rời khỏi địa điểm ghi hình, không nán lại quá lâu.

Negav ra về sau buổi ghi hình livestage 2 Anh Trai Say Hi (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Trước đó, cũng tại địa điểm ghi hình Anh Trai Say Hi mùa 2, nam rapper diện áo lưới cam nổi bật và tập trung khi ký tặng cho fan. Negav còn vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ trước khi ra về.

Thế nên, khoảnh khắc buồn bã của Negav sau khi kết thúc buổi quay ngay lập tức làm dấy lên nghi vấn anh chàng đã bị loại khỏi chương trình sau Livestage 2. Trên nhiều diễn đàn, ý kiến trái chiều nổ ra: người cho rằng đây là dấu hiệu cho việc Negav dừng chân sớm, người khác lại nhận định rằng không ngoại trừ khả năng nam rapper chia buồn vì những thí sinh khác bị loại.

Nam rapper lên xe ra về với biểu cảm buồn bã. Nhiều người nhận định nếu Negav phải ra về thì đây cũng là "kịch bản" đẹp giữa lúc anh chàng vướng phải ồn ào khắp MXH như hiện nay

Cũng ở buổi ghi hình trước đó thì Negav khá vui vẻ, thân thiện giao lưu và ký tặng fan

Negav là 1 trong 2 người được comeback ở Anh Trai Say Hi mùa 2. Được biết, nam rapper đã góp mặt trong phần thu âm và quay hình cho ca khúc chủ đề của chương trình, đồng thời tham gia ghi hình Livestage 1 và 2. Tuy nhiên trước thềm phát sóng, Negav bất ngờ vướng sóng gió vì trở thành khách mời đặc biệt cho một sự kiện của 1 nhãn hàng dành cho phụ nữ.

Theo đó, ngày 18/8, khắp các diễn đàn chia sẻ loạt bài viết phản đối nam rapper có mặt trong sự kiện của nhãn hàng này. Nhiều người cho rằng hình ảnh của Negav không phù hợp. Làn sóng phản đối dữ dội hơn khi 2 ngày sau đó, Negav bất ngờ đăng lại một câu quote về Threads của mình với nội dung: "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn". Không lên tiếng trực tiếp mà lại có động thái ẩn ý khó hiểu, Negav lần nữa thổi bùng tranh cãi khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Đến ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền văn bản của một công ty luật đại diện pháp lý của rapper Negav với một số nội dung gây xôn xao. Tối cùng ngày, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã ra thông báo mời làm việc tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh vụ việc.

Negav vấp phải làn sóng phản đối sau một sự kiện của nhãn hàng dành cho phụ nữ, kéo theo đó là ảnh hưởng trước thềm nam rapper lên sóng ở Anh Trai Say Hi mùa 2

Cho đến chiều 30/8, trên Fanpage, Công ty Luật TNHH PN Legal - đơn vị đại diện pháp lý của rapper Negav - đã đăng tải thông báo đính chính liên quan đến văn bản số 1 gây xôn xao dư luận vào ngày 21/8.

Trong văn bản đính chính, công ty luật đại diện pháp lý của Negav xác nhận vào ngày 25/8 đã làm việc và giải trình với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05). Sau buổi làm việc, phía công ty cho biết đã thu hồi văn bản số 1.

Nội dung đính chính từ phía công ty luật đại diện pháp lý của Negav: Thứ nhất, một số nội dung trích dẫn trong Thông báo số 01/2025/TB-PNL có thể gây hiểu nhầm về kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Do đó, PN Legal chân thành gửi lời xin lỗi đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), đồng thời xin cảm ơn Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) đã hướng dẫn, nhắc nhở và tạo điều kiện để PN Legal thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định. Thứ hai, PN Legal tiếp tục là bên đại diện theo ủy quyền hợp pháp của ông Đặng Thành An, căn cứ Hợp Đồng Ủy Quyền ngày 21/08/2025; phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.