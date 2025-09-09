"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!

Hạ Anh/ Clip: Đi soi sao đi , Theo Phụ nữ số 15:13 09/09/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Các Anh Trai Say Hi mùa 2 đã nán lại để giao lưu với người hâm mộ sau khi hoàn thành buổi ghi hình cho livestage 2.

Tối 8/9, dàn sao đã bước vào buổi ghi hình Anh Trai Say Hi Livestage 2. Mặc dù buổi làm việc kết thúc vào rạng sáng thế nhưng rất nhiều khán giả đã có mặt để giao lưu, trò chuyện với dàn Anh Trai Say Hi. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong tập này các anh trai có tạo hình rất ấn tượng, ai cũng "lột xác" và nó nét cá tính riêng. Những hình ảnh hậu trường sau ghi hình livestage 2 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, lộ loạt chi tiết đáng chú ý khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Có thể thấy, các Anh trai như Vương Bình, Jey B, Lohan, Robber, Khôi Vũ... dù trải qua nhiều giờ làm việc căng thẳng nhưng vẫn rất vui vẻ, hào hứng vẫy tay chào và giao lưu với người hâm mộ. Gây xôn xao nhất là Lohan, anh sở hữu visual sáng bừng, được xem là một trong những ứng viên sáng giá của mùa giải năm nay. Xuất hiện với vẻ mặt buồn bã, Lohan còn vô tình hớ miệng nói “bị loại rồi” làm dấy lên nghi vấn anh thật sự đã phải dừng bước sau vòng thi vừa qua. Thế nhưng, vì kết quả ở Anh Trai Say Hi là bảo mật, nên các Anh trai sẽ không thể vô tư tiết lộ với fan như thế kia. Nhiều người cho rằng đây chỉ là câu trêu đùa, "đánh trống lảng" của Lohan với người hâm mộ.

Lohan bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt buồn hiu, còn ẩn ý bị loại khiến fan lo lắng

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 1.

Nhiều người phát hiện Lohan cười gượng, ánh mắt không còn hào hứng sau livestage 2

Cho những ai chưa biết, Lohan tên thật là Dương Thành Đạt, sinh năm 1994. Nam ca sĩ từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, có hai năm hoạt động trong nghề. Tuy nhiên anh đã quyết định rẽ hướng để theo đuổi đam mê âm nhạc. Tháng 5 năm 2021, anh chàng có màn debut cùng nhóm FOR7 trong vai trò trưởng nhóm với hai ca khúc Anh Đứng Đây Từ Chiều và Em Không Hư Anh Không Yêu. Vào năm 2023, Lohan bắt đầu tách khỏi nhóm và hoạt động solo. Cùng năm đó, Lohan đã tham gia cuộc thi Vietnam Idol và dừng ở top 15 chung cuộc.

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 2.

Lohan là một trong nhưng anh trai được chú ý trong mùa 2 vì ngoại hình sáng và pro5 khủng

Không kém phần gây chú ý là rapper Robber - Quán quân Rap Việt. Xuất hiện với mái tóc bạch kim bồng bềnh, gương mặt trang điểm đậm, Robber khiến nhiều người phải nhìn thật kỹ mới nhận ra. So với hình ảnh trước đây, tạo hình lần này được đánh giá là táo bạo và khác lạ đến mức khó đoán, làm netizen vừa bất ngờ vừa tranh cãi. Người khen cá tính, dám thử thách bản thân, người lại cho rằng phong cách này có phần lạ lùng, khó hợp nhãn số đông.

Dàn sao ra về sau khi kết thúc buổi ghi hình Anh trai say hi mùa 2

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 3.

Tạo hình nhận không ra của rapper Robber

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 4.

Từ trước đến nay, Robber quen thuộc bởi hình ảnh ngầu, cá tính

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 5.

Hải Nam xuất hiện với mái tóc màu hồng nổi bật

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 6.

Anh trai Jey B được rất đông fan chào đón, xin chữ ký bên ngoài phim trường

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 7.

Vương Bình tươi tắn, vui vẻ giao lưu với người hâm mộ trước khi ra về

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 8.

Anh trai Khôi Vũ tặng quà cho fan

"Tóm dính" dàn Anh Trai Say Hi mùa 2: 1 tân binh pro5 khủng nghi bị loại, Quán quân Rap Việt nhìn mãi không ra!- Ảnh 9.

Phạm Đình Thái Ngân ra đến tận xe vẫn tạo dáng cho fan chụp ảnh


Negav buồn bã ra về sau ghi hình, nghi bị loại khỏi Anh Trai Say Hi mùa 2
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày