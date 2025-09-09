Tối 8/9, dàn sao đã bước vào buổi ghi hình Anh Trai Say Hi Livestage 2. Mặc dù buổi làm việc kết thúc vào rạng sáng thế nhưng rất nhiều khán giả đã có mặt để giao lưu, trò chuyện với dàn Anh Trai Say Hi. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong tập này các anh trai có tạo hình rất ấn tượng, ai cũng "lột xác" và nó nét cá tính riêng. Những hình ảnh hậu trường sau ghi hình livestage 2 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, lộ loạt chi tiết đáng chú ý khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Có thể thấy, các Anh trai như Vương Bình, Jey B, Lohan, Robber, Khôi Vũ... dù trải qua nhiều giờ làm việc căng thẳng nhưng vẫn rất vui vẻ, hào hứng vẫy tay chào và giao lưu với người hâm mộ. Gây xôn xao nhất là Lohan, anh sở hữu visual sáng bừng, được xem là một trong những ứng viên sáng giá của mùa giải năm nay. Xuất hiện với vẻ mặt buồn bã, Lohan còn vô tình hớ miệng nói “bị loại rồi” làm dấy lên nghi vấn anh thật sự đã phải dừng bước sau vòng thi vừa qua. Thế nhưng, vì kết quả ở Anh Trai Say Hi là bảo mật, nên các Anh trai sẽ không thể vô tư tiết lộ với fan như thế kia. Nhiều người cho rằng đây chỉ là câu trêu đùa, "đánh trống lảng" của Lohan với người hâm mộ.

Lohan bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt buồn hiu, còn ẩn ý bị loại khiến fan lo lắng

Nhiều người phát hiện Lohan cười gượng, ánh mắt không còn hào hứng sau livestage 2

Cho những ai chưa biết, Lohan tên thật là Dương Thành Đạt, sinh năm 1994. Nam ca sĩ từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, có hai năm hoạt động trong nghề. Tuy nhiên anh đã quyết định rẽ hướng để theo đuổi đam mê âm nhạc. Tháng 5 năm 2021, anh chàng có màn debut cùng nhóm FOR7 trong vai trò trưởng nhóm với hai ca khúc Anh Đứng Đây Từ Chiều và Em Không Hư Anh Không Yêu. Vào năm 2023, Lohan bắt đầu tách khỏi nhóm và hoạt động solo. Cùng năm đó, Lohan đã tham gia cuộc thi Vietnam Idol và dừng ở top 15 chung cuộc.

Lohan là một trong nhưng anh trai được chú ý trong mùa 2 vì ngoại hình sáng và pro5 khủng

Không kém phần gây chú ý là rapper Robber - Quán quân Rap Việt. Xuất hiện với mái tóc bạch kim bồng bềnh, gương mặt trang điểm đậm, Robber khiến nhiều người phải nhìn thật kỹ mới nhận ra. So với hình ảnh trước đây, tạo hình lần này được đánh giá là táo bạo và khác lạ đến mức khó đoán, làm netizen vừa bất ngờ vừa tranh cãi. Người khen cá tính, dám thử thách bản thân, người lại cho rằng phong cách này có phần lạ lùng, khó hợp nhãn số đông.

Dàn sao ra về sau khi kết thúc buổi ghi hình Anh trai say hi mùa 2

Tạo hình nhận không ra của rapper Robber

Từ trước đến nay, Robber quen thuộc bởi hình ảnh ngầu, cá tính

Hải Nam xuất hiện với mái tóc màu hồng nổi bật

Anh trai Jey B được rất đông fan chào đón, xin chữ ký bên ngoài phim trường

Vương Bình tươi tắn, vui vẻ giao lưu với người hâm mộ trước khi ra về

Anh trai Khôi Vũ tặng quà cho fan

Phạm Đình Thái Ngân ra đến tận xe vẫn tạo dáng cho fan chụp ảnh



