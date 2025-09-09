Lisa (BLACKPINK) giàu "phát sốc"

Là nữ idol hàng đầu Kbiz hiện nay, Lisa (BLACKPINK) được ngưỡng mộ về khí chất, tài năng trình diễn xuất sắc và khả năng "cá kiếm" đỉnh cao. Cùng với đó, cô nàng cũng có cuộc sống xa hoa, ngợp trong nhung lụa khiến dân tình phải lác mắt. Mới đây, thành viên nhóm BLACKPINK đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi khoe khéo chiếc túi xách da cá sấu hàng "limited" của nhãn hàng đình đám Hermes, có giá lên tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng). Siêu phẩm này được giới mộ điệu đánh giá là một "tác phẩm nghệ thuật", có giá tương đương với một chiếc siêu xe, cho thấy độ chịu chi cực "khét" của người đẹp gốc Thái.

Chiếc túi xách đắt đỏ của Lisa đã gây bão trên MXH.

Đây không phải lần đầu tiên Lisa gây chú ý với lối sống xa hoa, hào nhoáng. Nữ idol luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, được "soi" từ việc ăn mặc đến đi lại. Trong những năm gần đây, bản thân em út nhà Hắc Hường cũng khá chăm khoe về cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội, khiến netizen phải xuýt xoa với những món đồ hiệu dát đầy người, đến chiếc ốp điện thoại cũng có giá lên tới 700 NDT (2,6 triệu đồng).

Lisa sở hữu một loạt siêu xe đắt đỏ nhìn thôi đã thấy mê như Rolls-Royce, Ferrari và Mercedes-Benz… Cô còn tậu thêm chiếc Ferrari Purosangue có giá rơi vào khoảng 700 triệu won (12,5 tỷ đồng). Đặc biệt, sau khi thành danh trên toàn cầu, Lisa thường xuyên sử dụng chuyên cơ riêng để vi vu khắp đó đây.

Cũng vì vậy, Lisa từng bị giới truyền thông Hàn Quốc chê trách, cho rằng cô đã thay đổi 180 độ so với những năm đầu sự nghiệp, trở nên thích khoe của, không còn lối sống giản dị, chuẩn mực như xưa. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cho rằng, Lisa có quyền sử dụng tiền do mình kiếm ra theo ý muốn của bản thân, bởi lẽ những gì cô đạt được ngày hôm nay đều được đánh đổi bằng sự nỗ lực hết mình.

Lisa "dát" toàn hàng hiệu trên người.

Cô có cả bộ sưu tập siêu xe hạng sang.

Và thường xuyên di chuyển bằng chuyên cơ riêng.

Mới đây, Lisa đã làm nên lịch sử khi giành giải thưởng Best Kpop (Video nhạc Kpop xuất sắc nhất) với ca khúc Born Again tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2025. Cô trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải này 3 lần liên tiếp, san bằng kỷ lục của nhóm nhạc đình đám BTS. Dù không tham dự lễ trao giải, Lisa vẫn thu hút được sự chú ý trên toàn cầu. Kỷ lục này một lần nữa củng cố vị trí của Lisa trong làng nhạc quốc tế, bất chấp định kiến hay rào cản về thể loại.

Nguồn: baijiahao