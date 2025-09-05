Lisa (BLACKPINK) quên make-up, làm tóc đi sự kiện à?

Ngày 4/9, tờ KoreaBoo đưa tin Lisa (BLACKPINK) tham dự 1 triển lãm nghệ thuật ở Seoul, Hàn Quốc. Ở lần xuất hiện này, nữ idol chẳng lên đồ lộng lẫy. Cô mặc trang phục đơn giản, không hề làm tóc và trang điểm cầu kỳ, nhiều người nói vui là em út BLACKPINK dường như... quên make-up. Qua đó Lisa cũng tự hé lộ dung mạo khi ít son phấn của mình trước công chúng. Người đẹp ghi điểm với làn da khỏe, không khuyết điểm và thần thái tươi tắn.

Dù không lộng lẫy như mọi khi nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1997 vẫn nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Bên dưới đoạn clip, netizen nhận xét nhan sắc Lisa sau khi cởi bỏ lớp trang điểm hàng chục bước trông không quá khác lạ, gương mặt vẫn rất thanh tú. Các đoạn video ghi lại nhan sắc đời thường siêu tự nhiên và giản dị của Lisa gây sốt, hút hơn nửa triệu lượt xem trên MXH. Nhiều người cho biết họ vô cùng ngưỡng mộ, cảm thấy choáng váng trước diện mạo xinh như búp bê, nổi bần bật của Lisa khi kiệm son phấn.

Lisa đi sự kiện với diện mạo giản dị, chẳng hề chăm chút kiểu tóc và gương mặt cũng ít son phấn

Lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc rối bị nhẹ cũng chẳng dìm được nhan sắc của Lisa. Cô vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ nhờ đường nét xinh xắn, làn da căng mịn không tỳ vết

Dù chẳng chăm chút ngoại hình trong lần xuất hiện này, Lisa vẫn vô cùng thu hút, visual không có điểm gì để chê

Đừng nói đến việc trang điểm có như không, ngay cả khi Lisa để mặt mộc cũng chẳng có ống kính nào dìm nổi visual của em út nhóm BLACKPINK. Trước đây, Lisa nhiều lần gây sốt cộng đồng mạng với hình ảnh mặt mộc dễ thương, xinh đẹp. Đơn cử như trong show Real Man 3, nữ ca sĩ từng khiến fan mê mẩn với gương mặt 0% make-up. Nhờ sở hữu đường nét hoàn hảo tựa "búp bê sống", làn da mịn màng, dù không trang điểm nhưng Lisa chẳng hề xuống sắc, hoàn toàn chinh phục người hâm mộ bằng nhan sắc ngọt ngào khó cưỡng. Năm 2023, chủ đề "Lisa không trang điểm trong hình ảnh tại sân bay" từng gây bão mạng xã hội Weibo khi hút về hơn 22 triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn.

Rời xa son phấn, Lisa tỏa ra sức hút khó cưỡng, khiến khán giả không thể rời mắt

Trên show Real Man 3, Lisa từng gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt mộc không chút son phấn. Cô sở hữu đường nét gương mặt sắc nét, làn da mịn màng

Thời gian gần đây, Lisa có lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới cùng các thành viên trong nhóm BLACKPINK. Deadline World Tour của BLACKPINK sẽ đi qua các thành phố lớn khác nhau trên thế giới và kết thúc vào đầu năm sau tại Hong Kong (Trung Quốc). Đứng trên sân khấu concert, Lisa nhận nhiều ý kiến trái chiều với những bộ cánh bị cho là ngắn cũn cởn hoặc hở hang quá mức, cùng những động tác vũ đạo gợi cảm "nhức mắt" bên các vũ công nam.

Không chỉ vậy, Lisa còn vướng tranh cãi dữ dội chưa từng có sau khi ra mắt MV Dream. Sau khi Dream phát hành, một bài đăng ẩn danh trên Hollywood Crazy Days & Nights đã làm dậy sóng cộng đồng mạng quốc tế khi tố Lisa từng hủy hoại cuộc đời của "tình cũ". Người này thậm chí còn "bóc phốt" em út BLACKPINK tâm cơ, che giấu quá khứ bằng cách ra mắt sản phẩm âm nhạc để thể hiện sự đau khổ vì người yêu cũ và dẫn dắt khán giả ủng hộ chuyện tình cảm của cô với bạn trai CEO tỷ phú hiện tại. Nhiều netizen cho rằng tình cũ đang bị Lisa lợi dụng để làm MV chính là rapper One. Sau đó, cô còn bị fan của nam chính MV Kentaro Sakaguchi chỉ trích quấy rối tình dục sau khi hình ảnh Lisa cắn vào cánh tay của tài tử Nhật Bản ở hậu trường được chia sẻ. Kể từ lúc dính vô số tin đồn tiêu cực đến nay, em út nhóm BLACKPINK vẫn giữ im lặng.

Phong cách ăn mặc ngày càng táo bạo và những tranh cãi xoay quanh MV Dream khiến Lisa dính sóng gió

Nguồn: KoreaBoo