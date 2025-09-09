Mới đây, "ca vương Kim Khúc" Tiêu Kính Đằng đã lọt vào Top tìm kiếm trên mạng xã hội với khoảnh khắc ngượng chín người. Khi đang trình diễn cực "sung" trước gần 30.000 khán giả, nam ca sĩ đã gặp sự cố bất ngờ, bị toạc đũng quần và lộ nội y màu đỏ cực kỳ nổi bật khiến ai nấy đều ồ lên kinh ngạc.

Sau giây phút bối rối, Tiêu Kính Đằng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hoàn thành phần hát nhảy của ca khúc đang dang dở, sau đó cởi áo khoác ra buộc ngang hông, che khéo cảnh hớ hênh.

Tiêu Kính Đằng là khách mời đặc biệt tại sự kiện, được biểu diễn trước hơn 30.000 khán giả.

Khoảnh khắc tẽn tò của "ca vương" Cbiz khi phát hiện chiếc quần "phản chủ".

Sự chuyên nghiệp của "ca vương" Cbiz đã nhận được vô số lời khen ngợi từ công chúng. Mặc dù gặp phải sự cố bất ngờ nhưng với khả năng làm chủ sân khấu thần sầu, Tiêu Kính Đằng vẫn xử lý cực khéo léo và hoàn thành màn biểu diễn một cách trọn vẹn nhất có thể.

Sau sự kiện, người quản lý kiêm bà xã của Tiêu Kính Đằng đã khoe chiếc quần "phản chủ" với vết rách dài tới hơn 10cm. Phòng làm việc của nam ca sĩ cũng lên tiếng đầy hóm hỉnh gây bất ngờ: "Lần sau chúng tôi sẽ nhớ chọn đồ size to hơn", khiến người hâm mộ phải phì cười.

Sau phút bối rối, Tiêu Kính Đằng vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn.

Anh khéo léo thêm động tác cởi áo khoác và vây quanh hông, che bộ phận nhạy cảm.

Và đây là hình ảnh chiếc quần của Tiêu Kính Đằng" sau sự kiện.

Tiêu Kính Đằng sinh năm 1987, là ngôi sao hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc), từng "vượt mặt" Châu Kiệt Luân về thu nhập năm 2021 với 17,2 triệu USD. Nam ca sĩ được netizen đặt cho danh hiệu "thần mưa" vì bất cứ hoạt động sự kiện gì đi chăng nữa, chỉ cần anh xuất hiện thì chắc chắn sẽ đổ mưa.

Ngoài sự nghiệp thành công, Tiêu Kính Đằng còn được biết đến là một người đàn ông chung thủy, hết lòng hết dạ với bà xã hơn 14 tuổi Lâm Hữu Huệ (Summer), đồng thời là quản lý của anh. Chuyện tình cảm của cả hai âm thầm hun đúc suốt 16 năm trời. Tháng 10/2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong niềm vui vỡ òa.

Lâm Hữu Huệ là người phụ nữ rất quan trọng đối với sự nghiệp của Tiêu Kính Đằng. Cô chính là thế lực hậu thuẫn, đưa Tiêu Kính Đằng lên vị trí ngôi sao lớn trong làng nhạc Hoa ngữ, giúp anh vượt qua khó khăn để tiếp tục tiến bước.

Tiêu Kính Đằng và vợ.

Nguồn: QQ