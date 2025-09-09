Trong chương trình Men On Fire, nữ diễn viên Choi Yeo Jin đã công khai "bóc phốt" 1 nam diễn viên cực kỳ thô lỗ trên phim trường. Ngôi sao Dream High tức giận kể lại người này hút thuốc trước cảnh hôn, còn hành động mạnh bạo khiến môi cô bị thâm tím.

Nam diễn viên này còn khá kiêu ngạo và coi thường đạo diễn: "Bình thường đạo diễn vẫn chỉ đạo cảnh quay ngay cả khi diễn viên đã nghiên cứu kỹ nhân vật. Nhưng khi đạo diễn hỏi 'Anh có thể làm thế này không?', người này trả lời 'Tôi đã quay 9 dự án rồi'".

Choi Yeo Jin "bóc phốt" 1 sao nam hành xử vô cùng thô lỗ trên trường quay

Choi Yeo Jin tiết lộ đây không phải hành động thô lỗ duy nhất của ngôi sao này: "Anh ta chăm chăm sửa tóc trên phim trường trong khi chúng tôi lạnh cóng. Cũng không chào hỏi mọi người trong đoàn. Khi quay phim vào trời lạnh, sẽ có lò sưởi và nhân viên sẽ tháo ra khi đến giờ quay. Nhưng anh ta lại hét vào mặt yêu cầu nhân viên tháo lò ra sớm". Choi Yeo Jin giữ sự bực bội trong lòng nên cố gắng tránh sao nam này càng xa càng tốt.



Nhưng hôm sau, họ phải quay cảnh tình cảm nên cô cố hàn gắn lại mối quan hệ. Lúc này, bạn diễn lại nói 1 câu khiến Choi Yeo Jin đứng hình: "Chị ơi, công ty của em ghét chị lắm". Khi đạo diễn bảo không được hút thuốc trước cảnh hôn, người này tức giận đáp trả rằng anh ta không muốn trở thành 1 diễn viên giỏi. Choi Yeo Jin tức giận chửi rủa, rồi bị bạn diễn đáp trả bằng cách phà khói thuốc vào mặt.

Mỹ nhân Dream High nổi cơn thịnh nộ, suýt tát vào mặt sao nam thô lỗ này. Nhưng sợ truyền thông đưa tin "nữ diễn viên bạo hành bạn diễn", nên cô chỉ nắm lấy yết hầu anh ta. Sau khi nghe Choi Yeo Jin kể chuyện, các thành viên chương trình Men On Fire đều tỏ ra phẫn nộ. Nữ diễn viên tiết lộ cái kết khiến ai cũng cảm thấy "vừa lòng", đó là nam diễn viên thô lỗ đã ngừng hoạt động, biến mất khỏi làng giải trí. Khi câu chuyện được lan truyền, nhiều khán giả đã truy lùng danh tính của nam diễn viên này.

Hiện tại, nam diễn viên này đã biến mất khỏi làng giải trí

Choi Yeo Jin ra mắt làng giải trí Hàn Quốc kể từ năm 2001 với vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Xin Lỗi, Anh Yêu Em (2004), Cô Dâu Vàng (2007), Surgeon Bong Dal Hee (2007), Dream High 2 (2012)… Tuy nhiên, nghi vấn làm "tiểu tam", lấy chồng cũ của bạn thân đã khiến danh tiếng của nữ diễn viên bị tổn hại nghiêm trọng.

Choi Yeo Jin trong bộ phim nổi tiếng Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Cô khẳng định tên tuổi qua loạt phim truyền hình nổi tiếng

