Tân Chỉ Lôi vừa được xướng tên là Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh hậu) tại LHP Venice lần thứ 82. Thành tích của Tân Chỉ Lôi không chỉ giúp showbiz Hoa ngữ "giải hạn" trắng tay tại các giải thưởng điện ảnh danh giá quốc tế mà còn giúp tên tuổi cô vừa thăng hạn địa vị tại quê nhà, vừa vươn tầm ra khỏi nền giải trí xứ tỷ dân. 2 ngày qua, việc Tân Chỉ Lôi đoạt Ảnh hậu tại LHP Venice 2025, chiếm sóng MXH Trung Quốc và được đánh giá là khiến loạt tên tuổi lớn như Châu Tấn, Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên… ê chề. Nhóm sao này bị chê bai có tiếng không có miếng, đóng phim nhiều năm đến giải thưởng trong nước còn không đụng tay vào nổi huống gì giải thưởng quốc tế.

Dù giành được giải thưởng vô cùng danh giá, song giới sao Trung Quốc lại tỏ ra thờ ơ, ghẻ lạnh chiến thắng của Tân Chỉ Lôi ở LHP Venice. Tính đến ngày 9/9, chỉ có duy nhất nữ diễn viên Tần Lam công khai đăng bài chúc mừng thành tích của Tân Chỉ Lôi trên MXH. Thậm chí, cư dân mạng Trung Quốc còn soi được thái độ khó chịu, chẳng mấy vui vẻ của tài tử Trương Tụng Văn khi Tân Chỉ Lôi được xướng tên Ảnh hậu, dù những người xung quanh đều mỉm cười và vỗ tay chúc mừng chiến thắng của ngôi sao 8X.

Cả showbiz Trung Quốc chỉ có duy nhất "Phú Sát hoàng hậu" Tần Lam đăng bài chúc mừng Tân Chỉ Lôi

Tài tử Trương Tụng Văn mặt vô cảm, không mấy vui vẻ khi Tân Chỉ Lôi được xướng tên là Ảnh hậu LHP Venice 2025

Tình cảnh Tân Chỉ Lôi đang đối mặt được đánh giá là đáng thương với 1 nghệ sĩ vừa mang lại danh tiếng cho showbiz Trung Quốc. Trên MXH, netizen lên nghi vấn người đẹp Hậu Cung Như Ý Truyện đang bị nửa giới giải trí cô lập. Việc cô được tung hô khiến nhiều ngôi sao, đặc biệt là lứa tiểu hoa đán 85 như Lưu Diệc Phi, Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên... hay "đại hoa đán" Châu Tấn bị đặt lên bàn cân so sánh đầy bẽ bàng. Điều này khiến Tân Chỉ Lôi gián tiếp "đắc tội" với họ.

Chưa kể, sự vươn lên của Tân Chỉ Lôi cũng đe dọa đến cơ hội nghề nghiệp của rất nhiều minh tinh trong showbiz. Thời gian tới, Tân Ảnh hậu quốc tế này sẽ chịu rất nhiều áp lực, thậm chí có nguy cơ bị đối thủ chơi xấu hạ bệ. Đây cũng là 1 trong những mặt tối tàn khốc đằng sau hào quang ở Cbiz.

Tân Chỉ Lôi gián tiếp "đắc tội" với nhiều minh tinh ở Cbiz

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986, nổi tiếng với nhan sắc kiêu sa, sang trọng từ khi còn là sinh viên của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Nữ diễn viên còn được biết đến với danh hiệu "bản sao của Song Hye Kyo" nhờ đôi môi hờn dỗi gợi cảm. Nếu Song Hye Kyo được biết đến với phong cách nữ tính, dịu dàng thì Tân Chỉ Lôi lại nóng bỏng hơn. Cô nổi tiếng với các phim như Hậu Cung Như Ý Truyện, Phồn Hoa, Tâm Sự Của Kiều Nhiên...

Nhan sắc sang trọng, kiêu sa của Tân Chỉ Lôi

Nguồn: Sina, Sohu, 163