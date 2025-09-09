Tùng Yuki là tên tuổi có tiếng của showbiz Việt. Ông không chỉ quen mặt với khản giả trong các bộ phim đình đám như: Dốc tình, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bí mật tam giác vàng, 39 độ yêu, Bản năng thép, Bỗng dưng muốn khóc... mà con với vai trò vệ sĩ.

Tùng Yuki từ nhỏ đã học võ Vinh Xuân Quyền và có một công ty vệ sĩ có tiếng. Ông từng hộ tống, bảo vệ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trong số đó, Mỹ Tâm là khách hàng quen thuộc của Tùng Yuki. Khoảng 2 thập kỷ qua, Tùng Yuki thường xuyên hộ tống nữ ca sĩ hàng đầu ở nhiều sự kiện và lần xuất hiện nào của cặp nghệ sĩ - vệ sĩ này cũng thu hút sự chú ý.

Gần đây, cả hai tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả khi cùng xuất hiện tại các chương trình lớn của quốc gia. Sự tận tụy của vệ sĩ U65 dành cho Mỹ Tâm nhận được nhiều lời khen ngợi và trân trọng tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến tiêu cực.

Mỹ Tâm và Tùng Yuki.

Mới đây, chia sẻ trên tờ Thanh Niên, vệ sĩ kiêm diễn viên Tùng Yuki đã bày tỏ sự bức xúc trước một số thông tin cho rằng, ông là chồng của Mỹ Tâm và cả hai còn có con riêng.

"Những ngày vừa qua, có nhiều bình luận ác ý về mối quan hệ của tôi và Mỹ Tâm. Bạn bè gửi cho tôi rất nhiều, tôi cảm thấy tức và buồn vì điều đó", nam vệ sĩ nói trên tờ Tiền Phong.

Tùng Yuki cho biết, ông có một quy tắc là chỉ đưa Mỹ Tâm về đến cửa phòng khách sạn là rời đi chứ chưa bao giờ bước vào phòng của nữ ca sĩ.

Về việc lớn tuổi nhưng vẫn được nhiều ngôi sao tin tưởng, Tùng Yuki tiết lộ, ông vẫn rất khỏe mạnh có thể đứng làm việc từ 6h chiều tới 1 giờ sáng.

Còn về phía Mỹ Tâm, cô gần như đứng ngoài những tin đồn thiếu căn cứ. Tuy nhiên trước đó, cô cũng từng lên tiếng chia sẻ lý do chọn Tùng Yuki bảo vệ mình suốt nhiều năm qua là vì tin tưởng.

"Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm khi đến nơi đông người", Mỹ Tâm từng chia sẻ với giới truyền thông.