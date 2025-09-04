Mỹ Tâm nói về những nghệ sĩ không tham gia trong Đại lễ 2/9

Sau màn trình diễn đầy xúc động tại Quảng trường Ba Đình trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Mỹ Tâm trở thành một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Khoảnh khắc nữ ca sĩ diện áo dài trắng giản dị, cất giọng đầy nội lực giữa không gian thiêng liêng đã nhanh chóng viral, nhận về hàng trăm nghìn lượt chia sẻ cùng vô vàn lời khen ngợi từ công chúng.

Mới đây, Mỹ Tâm có những chia sẻ đầy cảm xúc khi đọc được những bài viết dành nhiều lời khen ngợi cho mình sau sự kiện trọng đại. Giọng ca Họa Mi Tóc Nâu xúc động viết rằng bản thân rất trân trọng tình cảm yêu thương từ đồng nghiệp và khán giả, đồng thời cho biết vẫn luôn tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự tin yêu ấy.

Mỹ Tâm bày tỏ sự cảm kích khi được đồng nghiệp và khán giả yêu thương

Mỹ Tâm bày tỏ: "Hôm nay Tâm được ngồi đọc báo và nhận được những tình cảm yêu thương của các anh chị em và khán giả thân thương, thật sự xúc động vô cùng, tuy vậy Tâm vẫn thấy mình còn phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với niềm tin yêu đó.

Tất cả các nghệ sĩ dù tham gia hay không tham gia tại buổi Đại lễ thì Tâm vẫn tin rằng tất cả mọi người đều một lòng hướng về Tổ Quốc. Và Tâm ở đó cũng như bao người mong muốn làm tốt nhất trọng trách của một người con của Đất nước".

Mỹ Tâm chia sẻ dù các nghệ sĩ tham gia hay không tham gia buổi Đại lễ thì nữ ca sĩ tin tất cả mọi người đều một lòng hướng về Tổ quốc

Sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9, màn xuất hiện của Mỹ Tâm đã trở thành một trong những điểm nhấn gây sốt nhất của buổi lễ. Giọng ca Họa Mi Tóc Nâu diện áo dài trắng, tóc búi gọn gàng, không make-up cầu kỳ, móng tay đổi sang màu giản dị. Nữ ca sĩ trình diễn với với đôi mắt rưng rưng tự hào, bàn tay đặt lên ngực trái và giọng ca cất lên đầy tự hào, hãnh diện trong khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.

Từng câu hát vang lên giữa không gian trang nghiêm khiến nhiều người có mặt không giấu được niềm xúc động. Cộng đồng mạng sau đó cũng tràn ngập những lời khen ngợi, gọi màn trình diễn của Mỹ Tâm là "khoảnh khắc để đời", khẳng định vị trí vững chắc, khó lòng thay thế của nữ ca sĩ trong lòng khán giả Việt.

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc, nhan sắc của Mỹ Tâm cũng được nhắc đến không ngớt. Ở tuổi 44, nữ ca sĩ khiến netizen trầm trồ vì ánh mắt rạng ngời, visual thuần Việt, giữ được sự gần gũi, thân quen. Hình ảnh Mỹ Tâm trong tà áo dài sáng bừng, vừa giản dị vừa thanh lịch, nhanh chóng viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Mỹ Tâm trình diễn tại Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9

Nhan sắc ngọt ngào của Mỹ Tâm trong ngày lễ 2/9 gây sốt MXH