Ngày 8/9, tờ Sina đưa tin showbiz Trung Quốc dậy sóng trước việc Hứa Khải bị lộ tin nhắn rủ rê, ngồi "xòe bài" ở nhà riêng tại Hoành Điếm (Trung Quốc). Người tố cáo cho biết "hot boy đẹp trai nhất Tử Cấm Thành" là con nghiện cờ bạc nặng. Những năm qua, Hứa Khải thường xuyên chơi đỏ đen, với số tiền thắng thua lên đến hàng chục nghìn NDT (chục triệu đồng).

Thậm chí, anh còn biến căn biệt thự của mình trở thành sòng bạc riêng tư trong showbiz Trung Quốc. Số tiền cá cược cộng dồn 1 năm tại ổ bạc do Hứa Khải cầm đầu có thể lên đến hàng chục triệu NDT (hàng tỷ đồng). Tháng 5/2023, khi quay bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao ở Thanh Đảo (Trung Quốc), Hứa Khải cũng tổ chức đánh bạc ăn tiền với nhiều người thuộc giới giải trí và bạn bè.

Hứa Khải bị tung bằng chứng tổ chức đánh bài trái phép ở nhà riêng

Ngay sau khi Hứa Khải bị tố cáo tổ chức đánh bạc ăn tiền, nữ diễn viên Hứa Lệ Sa - tình cũ của ngôi sao Diên Hi Công Lược - cũng lên tiếng xác nhận nam diễn viên này đã có hành vi cờ bạc trái pháp luật. Theo Hứa Lệ Sa, Hứa Khải từng thắng cờ bạc 8.000 NDT (khoảng 29 triệu đồng). Sau đó, tài tử này đã dùng toàn bộ tiền thắng được đi "cua gái".

Anh đã yêu cầu người thua bài chuyển khoản cho Hứa Lệ Sa 4 lần, mỗi lần 2.000 NDT (7,4 triệu đồng). Hứa Lệ Sa đề nghị trả lại cho Hứa Khải toàn bộ số tiền, nhưng nam diễn viên chỉ lấy về 2.000 NDT. Nữ diễn viên khẳng định Hứa Khải biết rõ việc đánh bạc là phạm pháp nên đã dặn dò cô giữ bí mật. Ngoài ra, Hứa Lệ Sa còn tung tin nhắn Hứa Khải chê bai fan phiền phức, vi phạm luật lao động khi không đóng bảo hiểm cho nhân viên trong nhiều năm.

Theo Hứa Lệ Sa - bạn gái cũ của Hứa Khải, nam diễn viên dùng tiền thắng bạn thắng để "cua gái"

Vụ việc Hứa Khải bị tố cáo cầm đầu đường dây đánh bạc ăn tiền gây sốc cho khán giả Trung Quốc, đứng top 1 hot search trên MXH Weibo. Ngay lập tức, tờ Tin tức Cửu Phái đã liên hệ Cục Công an thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) để hỏi về vụ việc. Đại diện cảnh sát cho biết Phòng Chính trị Công an thuộc khu vực Hoành Điếm (Trung Quốc) đã chú ý đến vụ việc của mỹ nam đẹp trai bậc nhất Cbiz. Hiện, họ đang chờ chỉ đạo tiếp theo từ cấp trên.

Với phản hồi của Cục Công an thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), tờ Sina cho rằng cảnh sát chắc chắn sẽ mở cuộc điều tra, triệu tập Hứa Khải và những người liên quan lên thẩm vấn. Lần này nam diễn viên xem như hết đường cứu. Theo Điều 303 Bộ luật Hình sự Trung Quốc tội tổ chức đánh bạc tập thể sẽ bị phạt tù dưới 3 năm giam giữ hoặc quản chế và phạt tiền.

Cục Công an thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)cho biết Phòng Chính trị Công an thuộc khu vực Hoành Điếm (Trung Quốc) đã chú ý đến vụ việc của mỹ nam đẹp trai bậc nhất Cbiz và đang chờ chỉ đạo tiếp theo từ cấp trên

Thời gian qua, Hứa Khải và Ngu Thư Hân là 2 diễn viên trẻ hạng A vướng tranh cãi đời tư rúng động showbiz Hoa ngữ. Trong đó, Hứa Khải bị Hứa Lệ Sa đăng đàn "bóc phốt" lén lút vụng trộm, rủ rê Triệu Tình đi khách sạn sau lưng cô vào năm 2023. Không chỉ vậy, Hứa Lệ Sa và 1 bạn gái cũ khác của Hứa Khải là hot girl Đại Kim đều cáo buộc mỹ nam này thường xuyên giả vờ say xỉn để giở trò hại đời phụ nữ. Giới blogger Trung Quốc cũng cho biết Hứa Khải từng làm chuyện phạm pháp. Nếu bị phanh phui, anh sẽ vào tù như Ngô Diệc Phàm.

Khi ồn ào ngoại tình và cáo buộc âm mưu cưỡng bức phụ nữ còn chưa lắng xuống, Hứa Khải lại bị tố cáo cầm đầu tổ chức đánh bạc trái phép. Với việc bị tố cáo có 3/4 thói xấu "tứ đổ tường" gồm gái gú - cờ bạc - rượu chè như hiện tại, anh đối diện với nguy cơ bị phong sát, mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo và phim ảnh vì nhân phẩm có vấn đề.

Dính cả biển phốt như hiện tại, Hứa Khải đối mặt với lệnh cấm sóng

Trước cáo buộc tổ chức đánh bạc ăn tiền ở nhà riêng, Hứa Khải và công ty quản lý Hoan Ngu chưa phản hồi. Tuy nhiên, kể từ khi Hứa Khải dính phốt đến nay, "ông trùm" Vu Chính nâng đỡ anh đã biến mất gần nửa tháng. Trước đó, Vu Chính đã phải vào bệnh viện truyền nước vì bị "tập đoàn người yêu cũ" của Hứa Khải dập tả tơi khi ra mặt bảo vệ gà cưng mù quáng.

Nguồn: Sina, Sohu



