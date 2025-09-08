Tối 7/9, Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng tập 7 với nhiều diễn biến đầy kịch tính. Ngay từ mở đầu, bầu không khí đã lập tức trĩu nặng khi dàn cast rơi vào hoang mang bởi sự vắng mặt của Liên Bỉnh Phát trong ngày hội quân. Thay vì trực tiếp xuất hiện, nam diễn viên chỉ hiện lên qua đoạn clip ngắn, ngồi trên xe lăn với chấn thương nghiêm trọng ở chân.

Trong video, anh gửi lời chào tạm biệt đầy nghẹn ngào: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng chí vì không thể đi cùng mọi người trong chặng hành trình này. Tôi đã bị chấn thương ở chân. Mấy ngày trước, tôi cũng rất phấn khích vì lực lượng chúng ta sắp đến, nhưng rất tiếc là không được. Chúc cho các anh em giữ được sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau".

Khoảnh khắc này khiến cả đội ngũ nghệ sĩ không giấu nổi sự xúc động. Chưa dừng lại ở đó, tập 7 tiếp tục gây bất ngờ khi Quốc Thiên xuất hiện muộn hơn đồng đội và thông báo anh sẽ tạm thời không thể đồng hành cùng Chiến Sĩ Quả Cảm trong vài ngày tới.

Liên Bỉnh Phát phải rời chương trình giữa chừng vì lí do sức khoẻ

Và Hưng Nguyễn - Binz chính là những nhân vật mới nhập ngũ để bổ sung vào đội hình. Tiến Luật thừa nhận đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Binz có mặt, bởi anh không nghĩ nam rapper sẽ nhận lời tham gia một chương trình đặc thù như thế này. Trước màn "chất vấn" nửa đùa nửa thật từ Lê Dương Bảo Lâm, Binz mộc mạc thú nhận: "Em không có gì ngoài thể lực". Trong khi đó, Hưng Nguyễn lập tức được Ngô Kiến Huy khen ngợi bởi sức bền và phong độ thể lực đáng nể.

Hưng Nguyễn và Binz chính thức gia nhập Chiến sĩ quả cảm

Ngay sau màn chào sân, 12 chiến sĩ nhập vai khoác trên mình bộ đồng phục Cảnh sát cơ động, chính thức bước vào hành trình huấn luyện khắc nghiệt. Chưa kịp ổn định tinh thần, họ lập tức bị tịch thu điện thoại, bịt mắt và áp giải đến một địa điểm bí ẩn. Tưởng chừng sẽ được ổn định nơi ăn chốn ở, cả đội bất ngờ nhận lệnh phải tự di chuyển đến Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Trong lúc còn chưa hết bàng hoàng, cao trào bất ngờ ập đến khi chỉ huy ra hiệu kích nổ bom ngay trước mặt dàn cast. Tiếng nổ vang dội khiến Lê Dương Bảo Lâm sợ hãi ngồi thụp xuống, Kiều Minh Tuấn và Tiến Luật bật khóc thét. Tiến Luật, Ngô Kiến Huy cũng thể hiện rõ sự hoang mang.

Dàn sao hoảng hốt khi đang di chuyển thì nghe tiếng súng, các chiến sĩ cũng xuất hiện

Cao trào lên đỉnh điểm khi một tiểu đội Cảnh sát cơ động bất ngờ xuất hiện, súng trên tay, bao vây toàn bộ trận địa. Binz bàng hoàng: "Tôi thấy cánh đồng trống trơn, không có chỗ nấp, vậy mà tự nhiên đùng một cái, cả tiểu đội hơn 20 người xuất hiện. Lúc đó tôi nghĩ họ bước ra từ… không khí luôn". Trong cơn hoảng sợ, Lê Dương Bảo Lâm vẫn thừa nhận: "Các anh ngầu lắm, tôi tưởng mình đang lạc vào phim Hollywood". Ngô Kiến Huy thì bật cười vì cú chuyển cảnh quá nhanh: "Mới ngày nào còn nhập vai lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH như những anh hùng, hôm nay thành… tội phạm trong vài giây".

Liền sau đó, một tiểu đội Cảnh sát cơ động bất ngờ xuất hiện, súng trên tay, bao vây toàn bộ khu vực. Khoảnh khắc chân thực đến mức cả dàn cast như rơi vào một bộ phim hành động Hollywood. Song Luân thừa nhận anh bị sốc nặng trong đợt huấn luyện này, khi trực tiếp xem bom nổ: "Khủng khiếp! Tôi không nghĩ chương trình lại chơi thật đến vậy".

Các chiến sĩ nhập vai đối diện với bối cảnh vô cùng căng thẳng

Dàn sao hoang mang tột độ khi liên tục nghe tiếng bom và súng

Chưa dừng lại ở thử thách tâm lý, dàn nghệ sĩ tiếp tục trải qua bài huấn luyện thể lực trong điều kiện khắc nghiệt: mưa xối xả, bùn lầy, gỗ nặng trĩu trên vai và chuỗi chướng ngại vật liên tiếp. Mỗi thử thách đều bào mòn sức lực, buộc các nghệ sĩ phải dùng đến ý chí để vượt qua giới hạn. Phan Mạnh Quỳnh ngỡ ngàng: "Gameshow gì mà mệt vậy. Tôi không biết mấy chương trình thực tế khác có thực tế không, chứ chương trình này thì đúng thực tế luôn".

Dù mệt nhoài, nhưng chính những trải nghiệm này đã cho thấy tinh thần đồng đội, sự bền bỉ và cả khát khao chinh phục của từng thành viên. Tập 7 khép lại trong không khí vừa kịch tính, vừa xúc động, nơi sự chia tay bất ngờ của Liên Bỉnh Phát và cú sốc vì bom nổ trở thành điểm nhấn khó quên.

Trong tập này, các chiến sĩ nhập vai trải qua các thử thách thể lực rất căng thẳng và khó khăn



