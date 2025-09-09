Britney Spears sống trong ngôi nhà ngập rác và chất thải, gia đình cầu cứu

Ngày 9/9, tờ Page Six đưa tin vấn đề sức khỏe tâm thần của Britney Spears ngày càng tồi tệ. Nữ ca sĩ được tiết lộ không khỏe, gặp vấn đề và đang tìm cách để vượt qua. Theo người thân của Britney Spears, "công chúa nhạc pop" đang sống trong 1 căn nhà ngập rác và chất thải động vật mà chẳng buồn dọn dẹp. Hoàn cảnh sống bẩn thỉu, mất vệ sinh của Britney Spears khiến ai cũng quan ngại. Tuy nhiên, bạn bè và cả người thân đều chẳng thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nữ nghệ sĩ.

"Nhà cô ấy bừa bộn lắm. Britney Spears không lau chùi sau khi thú cưng đi vệ sinh. Không ai dọn dẹp nhà cửa hàng ngày và cô ấy đang sống như 1 người trưởng thành vô trách nhiệm, buông thả. Những người thân thiết đều đang rất lo lắng cho cô ấy", nguồn tin thân cận với Britney Spears chia sẻ. Cánh báo giới Mỹ đã liên hệ với người đại diện Britney Spears để hỏi về tình trạng của nữ ca sĩ, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Người thân Britney Spears vô cùng lo lắng cho tình trạng bất ổn, sống buông thả của nữ ca sĩ

Thời gian qua, Britney Spears thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh, video kỳ lạ gây hoang mang. Tình trạng của nữ ca sĩ giống hệt Justin Bieber. Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân. Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay. Dù nữ nghệ sĩ khẳng định 2 con dao sử dụng là dao đạo cụ giả, nhưng cư dân mạng vẫn soi ra việc Britney Spears bị thương ở đùi và tay trong những video đăng tải sau đó.

Trên trang cá nhân, Britney Spears cũng không giấu giếm việc cô bị tổn thương tâm lý vì mối quan hệ căng thẳng và xa cách với các con qua bài đăng có nội dung: "Chúng ta là con người nên ai rồi cũng sẻ có những giây phút mong manh và yếu đuối. Những năm tháng khó khăn nhất trong đời tôi là khi tôi xa cách 2 con trong 3 năm trời. Tôi bị cắt đứt liên lạc, không được gọi hay nhắn tin. Tôi đã sống sót bằng việc chối bỏ nỗi đau, kết hôn với Sam và rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày".

Britney Spears ăn mặc hở hang và còn khiến công chúng hoang mang, lo sợ khi đăng video nhảy múa điên cuồng với dao

Ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh, lạm dụng chất kích thích... khiến Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ nhiều lần gây sốc với hình ảnh xuề xòa, tự cạo đầu cho thấy tâm lý vô cùng bất thường. Britney Spears đã trải qua hai đợt điều trị tâm lý bắt buộc trong năm 2008. Đến năm 2019, cô tiếp tục phải nằm viện điều trị tâm lý 1 thời gian. Vì có vấn đề về năng lực hành vi, cô còn bị tòa án tước quyền nuôi con, cảnh sát đến nhà kiểm tra.

Britney Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực

Năm 2021, nữ ca sĩ thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm của bố - ông Jamies Spears. Sau đó, cô trải qua cú sốc ly hôn với Sam Asghari, sảy thai và bị 2 con trai ghẻ lạnh. Đến năm 2024, mối quan hệ giữa Britney Spears với 2 quý tử Sean Preston và Jayden James đã dần nồng ấm trở lại. Jayden James được tiết lộ đã chủ động liên lạc, thậm chí đến Los Angeles thăm Britney Spears. Dù vậy, tình trạng sức khỏe tâm thần của nữ nghệ sĩ vẫn chưa thể khá hơn.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Britney Spears ngày càng bất ổn

