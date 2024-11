Con trai Britney Spears hàn gắn với mẹ sau vụ từ mặt, visual tuổi 18 gây sốt

Ngày 16/11, tờ Page Six đưa tin mối quan hệ giữa Britney Spears và con trai đã được cải thiện. Nữ ca sĩ và con út Jayden James đã chính thức hàn gắn tình mẹ con với nhau khoảng thời gian xa cách. Tháng 6 năm nay, Jayden James được tiết lộ đã chủ động liên lạc, thậm chí đến Los Angeles (Mỹ) thăm Britney Spears. Giọng ca 42 tuổi được tiết lộ rất hạnh phúc và dành trọn thời gian ở bên con trai.

"Britney Spears vui mừng khi gặp lại con. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt", nguồn tin thân cận với ngôi sao Baby One More Times chia sẻ với tờ Page Six. Trong khi đó, vũ công Kevin Federline - chồng cũ Britney Spears - cũng ủng hộ các con có mối quan hệ thân thiết với mẹ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Sean Preston - con trai cả của Britney Spears - có mong muốn đoàn tụ với người mẹ nổi tiếng như em trai Jayden James hay không.

Britney Spears đã hội ngộ với con trai út Jayden (ảnh phải, áo đen bên trái), nhưng chưa gặp gỡ con trai cả Sean (áo đên bên phải)

Theo giới truyền thông, Jayden James vừa tốt nghiệp trung học và đang cân nhắc việc học đại học ở California (Mỹ). Ở tuổi 18, con trai Britney Spears được khen có ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng có thể đốn tim mọi thiếu nữ. Jayden James được nhận xét thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Visual sáng bừng, lãng tử và thu hút của Jayden James khi trưởng thành gây bão MXH.

Jayden James có vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai và nụ cười đốn tim mọi thiếu nữ

Quý tử nhà Britney Spears vừa tốt nghiệp trung học

Năm 2023, vũ công Kevin Federline - chồng cũ Britney Spears - đã thảo luận với nữ ca sĩ về việc cho phép 2 con trai chuyển từ Los Angeles đến Hawaii (Mỹ) sống cùng anh. Sean Preston và Jayden James cũng thích sống bên cha. Cả 2 thấy không thoải mái với những bài đăng nhạy cảm mà mẹ chia sẻ trên trang cá nhân. Kể từ khi dọn đến sống với cha, Sean Preston và Jayden James đã không gặp mặt, công khai rạn nứt với người mẹ nổi tiếng trước thiên hạ.

Trên sóng truyền hình, Jayden từng chia sẻ rằng anh không ghét mẹ, chỉ là chưa sẵn sàng gặp mặt Britney Spears. "Tôi nghĩ quan hệ của mẹ con chúng tôi hoàn toàn có thể hàn gắn, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian và nỗ lực. Tôi luôn hy vọng sức khỏe và tinh thần của mẹ tốt hơn. Khi nào mẹ ổn, tôi sẽ gặp mẹ", Jayden James nói.

Đối mặt với sự lạnh nhạt của các con, Britney Spears từng cho biết cô cảm thấy rất đau lòng. Dù bị 2 con trai ruồng rẫy, nữ ca sĩ không trách móc hay giận hờn Sean Preston và Jayden James. Cô xin lỗi nếu vô tình có lời nói, hành động khiến hai con tổn thương. Đồng thời, Britney Spears khẳng định yêu con hơn cả bản thân và mong một ngày sớm nhất mẹ con được đoàn tụ.

Britney Spears luôn mong ngày đoàn tụ với cả 2 con trai

Nguồn: Page Six