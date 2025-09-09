Ảnh cưới của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ

Dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ thực hiện bộ ảnh cưới sau gần 40 năm hôn nhân thu hút sự quan tâm của khán giả.

Vợ chồng NSND Lan Hương muốn tái hiện hình ảnh cặp đôi thuở xưa hạnh phúc trong ngày cưới sau khi đất nước hòa bình. Cô dâu mặc áo dài cưới mộc mạc, trên tay là bó hoa lay ơn giản dị, ánh mắt và nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc.

Bộ ảnh được vợ chồng NSND Lan Hương thực hiện trong ngày Hà Nội mưa lớn dẫn đến ngập lụt, khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn. Cả ê-kíp phải chờ tới chiều mới có thể bấm máy.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ thực hiện bộ ảnh theo phong cách đám cưới thời xưa.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ quen nhau từ năm 1978 nhưng đến năm 1987 mới tổ chức đám cưới. NSND Lan Hương cho biết đám cưới của họ ngày ấy giản đơn, không có gì ngoài tình yêu, ước mơ và niềm tin vững vàng vào cuộc sống.

Diễn viên Lan Hương cho biết cả bà và chồng đều thích giữ các giá trị truyền thống. Dù đã 4 thập kỷ bên nhau, NSƯT Đỗ Kỷ vẫn chở vợ trên chiếc xe Dream thân thuộc, một kỷ vật đã song hành với họ xuyên suốt cuộc hôn nhân.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc suốt 40 năm qua, nữ diễn viên cho biết: "Quan điểm của tôi là hãy biết hy sinh và hài lòng với những gì mình có. Tôi trân trọng hạnh phúc đang nắm giữ, lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui bản thân. Tôi thấy may mắn vì có chồng cùng nghề, hiểu và thông cảm cho mình".

Bộ ảnh của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ thực hiện nhân dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ các bạn trẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ dành sự thán phục cho tình yêu bền bỉ của hai nghệ sĩ gạo cội. "Cô chú có tình yêu thật đẹp, là tấm gương sáng cho giới trẻ noi theo", "ngưỡng mộ cô chú về cả tài năng lẫn đạo đức, lòng chung thủy", "Cô chú đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự son sắt, thủy chung"... khán giả bình luận.

NSND Lan Hương sinh năm 1961, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 2001, Lan Hương giành giải Nữ diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim quốc tế tại Singapore với tác phẩm điện ảnh Mùa ổi . Lan Hương được trao tặng danh hiệu NSND năm 2007.

Lan Hương từng tham gia nhiều phim truyền hình như Gió làng Kình, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Vệt nắng cuối trời... Những năm gần đây, Lan Hương được chú ý khi góp mặt trong các phim như Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Hoa sữa về trong gió...

Đỗ Kỷ sinh năm 1961 tại Hà Nội, được biết đến qua các bộ phim như Hương đất, Nếp nhà, Người phán xử, Trái tim có nắng, Nơi giấc mơ tìm về... Đỗ Kỷ từng giữ chức trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn và phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Đỗ Kỷ được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 2011.