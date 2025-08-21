Full bộ hình dàn sao tổng hợp luyện diễu hành tại Ba Đình: Mỹ nam Vbiz nổi bần bật giữa phố, NSND Lê Khanh - Lan Hương diện áo dài đầy tự hào!

Những ngày này, không khí đường phố tại Hà Nội mang đến cảm xúc tự hào hơn bao giờ hết, hàng nghìn người dân đã tập trung để theo dõi những hoạt động tập luyện hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025). Theo thông báo, vào tối ngày 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên. Mặc dù đến 20 giờ mới bắt đầu tổng hợp luyện chính thức, nhưng nhiều người dân đã có mặt từ sớm, chọn vị trí ổn định để có thể theo dõi trọn vẹn những khoảnh khắc đầy trang nghiêm, khí thế.

Hàng loạt nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực cùng tụ hội tại Hà Nội để tham gia diễu hành trong đội hình Khối văn hóa - thể thao. Trong loạt hình ảnh được ghi lại, có thể thấy các nghệ sĩ ưu diện trang phục truyền thống như áo dài đỏ, trắng, tay cầm quốc kỳ, rạng rỡ trên đường phố. Hình ảnh các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương nổi bật trong tà áo dài, gương mặt đầy cảm xúc tự hào gây ấn tượng mạnh. Ngoài ra, dàn nghệ sĩ cải lương – kịch nói diện phục trang như lên sân khấu, tái hiện tinh thần văn hóa truyền thống dân tộc, tất cả đều tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Bên cạnh đó, những nghệ sĩ trẻ cũng góp mặt trong đội hình diễu hành với phong thái năng động, tươi mới. Khoảnh khắc dàn sao nam diện sơ mi trắng, thắt cà vạt, tay cầm lá cờ Tổ quốc và nở nụ cười tươi đã khiến nhiều khán giả thêm phần tự hào.

Dàn nghệ sĩ sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

Nghệ sĩ Mai Thu Huyền diện áo dài đỏ rực

Khoảnh khắc NSND Lan Hương - NSND Lê Khanh cùng các nghệ sĩ diện áo dài, vẫy tay lan toả tinh thần tự hào

Diễn viên Đỗ Duy Nam góp mặt trong đội hình diễu hành

Diễn viên Lương Thu Trang - Nghệ sĩ Tú Oanh - Diễn viên Thu Quỳnh - NSND Lan Hương

Diễn viên Việt Hoa (bên trái)

Diễn viên Thanh Sơn

Diễn viên Quang Trọng

Nam vương du lịch thế giới - Hưng Nguyễn xuất hiện đều đặn trong những ngày tập luyện cho sự kiện trọng đại của đất nước

Vợ chồng Salim - Hải Long cũng góp mặt trong đội hình

Buổi tổng hợp luyện không chỉ là dịp để các khối nghệ sĩ làm quen nhịp nhàng đội hình, mà còn là khoảnh khắc để khán giả cả nước cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sự hân hoan và lòng tự hào dân tộc lan tỏa. Những màn chuẩn bị công phu này hứa hẹn sẽ mang đến một lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng, trang nghiêm và xúc động tại Quảng trường Ba Đình sắp tới.

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục tỏa ra 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Với quy mô lớn và sự tham gia của nhiều lực lượng, chương trình hứa hẹn sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và tình yêu nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam.