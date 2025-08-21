Hwang Jung Eum sắp đi tù vì biển thủ 82 tỷ đồng?

Vào ngày 21/8, Tòa án quận Jeju đã yêu cầu mức án 3 năm tù giam đối với Hwang Jung Eum. Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 bị truy tố vì vi phạm Đạo luật trừng nghiêm khắc đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, cụ thể là tham ô.

Hwang Jung Eum bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Hunminjeongeum Entertainment là công ty giải trí do gia đình sở hữu, trong đó Hwang Jung Eum sở hữu 100% cổ phần và nghệ sĩ duy nhất của công ty. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Trong phiên tòa, Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần, vào ngày 30/5 và 5/6 vừa qua. Phiên tòa kết án cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Hwang Jung Eum trong phiên tòa hôm nay

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc Sugar vào năm 2002. Sau khi rời nhóm, cô chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công qua loạt phim đình đám như Gia Đình Là Số 1 (Phần 2), Bí Mật Kinh Hoàng, Tìm Lại Chính Mình, Lắng Nghe Con Tim, Cô Nàng Xinh Đẹp…

Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi tuyên bố ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don trong ồn ào liên quan đến nợ nần và nghi vấn ngoại tình. Hwang Jung Eum từng chia sẻ rằng cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý sau cú sốc bị chồng phản bội. Cô thậm chí còn tố cáo nhầm "tiểu tam" của chồng, dẫn đến bị kiện và làm sứt mẻ hình ảnh trước công chúng. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đối với cô không hề dễ dàng, nhưng nữ diễn viên cho biết đang từng bước vực dậy và cân bằng lại cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Hwang Jung Eum gây ra nhiều ồn ào hậu ly hôn

Nguồn: MK News