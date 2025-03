Hwang Jung Eum sau khi bóc phốt chồng ngoại tình: Nuôi con trong biệt thự 80 tỷ, đi xe gần 9 tỷ nhưng vẫn khổ sở vì 1 điều

Sau khi ly hôn doanh nhân Lee Young Don, Hwang Jung Eum làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi 2 con nhỏ. Nữ diễn viên đã tham gia chương trình Because I'm Solo để hé lộ về cuộc sống mới.

Mở đầu chương trình, mỹ nhân She Was Pretty đã giới thiệu 1 cách nồng nhiệt: “Tôi là Hwang Jung Eum, mẹ của Wangsik và Kangsik. Các con tôi là báu vật lớn nhất của tôi. Chúng rất quý giá". Cô thẳng thắn chia sẻ về lý do ly hôn: "Tôi không hạnh phúc. Lúc đầu, sau khi kết hôn, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhưng theo thời gian, tôi trở nên chán nản và năng lượng của tôi chuyển sang tiêu cực. Thật vô cùng khó khăn. Các con tôi không nên cảm nhận được loại năng lượng đó vì chúng quá quý giá. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác tội lỗi của tôi đối với các con mình”.

Hwang Jung Eum đang 1 mình nuôi dưỡng 2 con nhỏ

Hiện tại Hwang Jung Eum đang sống cùng các con trong căn biệt thự trị giá 4,6 tỷ won (khoảng 80 tỷ đồng). Mẹ nữ diễn viên sẽ thi thoảng qua trông nom, chăm sóc các cháu. Cô còn đi chiếc xe thể thao sang trọng trị giá 500 triệu won (8,7 tỷ đồng). Đây là món quà cô tự tặng bản thân trong lần ly hôn đầu tiên vào năm 2020.

Sống trong biệt thự sang trọng, đi siêu xe nhưng Hwang Jung Eum vẫn khổ tâm vì các con rất nhớ bố. Nữ diễn viên kể: "Đôi khi chúng nói rằng chúng nhớ bố, vì vậy tôi bảo rằng 'Hãy gọi điện và gặp bố bất cứ khi nào các con muốn'. Chúng hiểu rằng bố mẹ sống riêng nhưng bố vẫn là người chúng có thể gặp bất cứ khi nào chúng muốn".

Các bé sống trong biệt thự hoành tráng nhưng không thể khỏa lấp nỗi nhớ bố

Giữa chương trình, có 1 người đàn ông lạ đến nhà Hwang Jung Eum. Hóa ra, đây là giáo viên thể dục của 2 bé. Người đàn ông này chơi với 2 bé và lấp đầy khoảng trống của người bố. Hwang Jung Eum thừa nhận sự khó khăn: "Sẽ thật lý tưởng nếu bố chúng có thể chơi cùng, nhưng hiện tại thì không thể. Có giới hạn về khả năng thể chất của tôi. Vì vậy, giáo viên thể dục sẽ đóng vai trò đó".

Giáo viên thể dục đến nhà để chơi với các bé, lấp đầy khoảng trống của người cha

Năm 2024 đối với Hwang Jung Eum là những chuỗi ngày bất ổn. Cô kết thúc cuộc hôn nhân với đại gia ngành thép Lee Young Don trong ầm ĩ với màn đòi nợ, bóc phốt chồng ngoại tình chấn động showbiz. Cô chia sẻ rằng bản thân gặp rối loạn giấc ngủ, phải đi tư vấn tâm lý sau khi bị chồng "cắm sừng". Cuộc sống hậu ly hôn không dễ dàng của Hwang Jung Eum nhận được nhiều sự cảm thông, chia sẻ của khán giả.

Hwang Jung Eum từng ly hôn Lee Young Don vào năm 2020. Sau 1 năm, cô và chồng cũ tái hợp nhưng cũng chỉ chung sống được thêm 3 năm

Nguồn: Osen