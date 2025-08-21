Nam diễn viên bại lộ scandal "đi tour" 5 ngày 4 đêm với hot girl ở Thái Lan gặp biến căng

Ngày 21/8, tờ Sohu đưa tin Tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) ra quyết định cưỡng chế thi hành án, yêu cầu Lý Dịch Phong phải thanh toán khoản nợ 49,9 triệu NDT (160 tỷ đồng). 2 công ty truyền thông, phim ảnh và văn hóa do Lý Dịch Phong thành lập từ tháng 7/2018 đã bị liệt vào danh sách "nợ xấu" do chưa thực thi nghĩa vụ pháp lý được tòa án ban hành.

Hiện, chưa rõ lý do chính xác Lý Dịch Phong bị cưỡng chế trả nợ hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là hậu quả mà cựu diễn viên phải gánh chịu sau khi vướng bê bối mua dâm và lộ clip nhạy cảm vào năm 2022. Vì gây ra scandal rúng động, nam diễn viên bị đuổi khỏi showbiz và phải bồi thường số tiền đền bù thiệt hại khổng lồ cho các đối tác thương mại, nhà sản xuất phim. Việc chây ì không chịu trả nợ suốt 3 năm có lẽ đã khiến Lý Dịch Phong bị kiện ra tòa và nhận lệnh cưỡng chế.

Tòa ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu Lý Dịch Phong phải thanh toán số nợ hàng trăm tỷ

Vào tháng 4 năm nay, Lý Dịch Phong đã tổ chức concert tại Thái Lan để đánh dấu sự trở lại hậu bê bối. Hành động của anh bị chỉ trích dữ dội. Lý Dịch Phong là cái tên nằm trong danh sách đen, bị "phong sát" vĩnh viễn của giới chức Trung Quốc. Do đó, anh đã cố ý lách luật bằng việc ra nước ngoài tổ chức sự kiện nhằm né lệnh "phong sát" của cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc.

Thái độ thách thức của nam diễn viên được công chúng đánh giá không thể chấp nhận bởi anh đã vi phạm pháp luật, là tấm gương xấu trong giới nghệ sĩ nhưng vẫn mặt dày kiếm tiền từ người hâm mộ. Nhiều khán giả yêu cầu cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh, có quy định nghiêm ngặt hơn để tránh nghệ sĩ có vết nhơ scandal nghiêm trọng như Lý Dịch Phong có cơ hội kiếm tiền dưới danh nghĩa người nổi tiếng dù đã bị loại bỏ khỏi ngành giải trí.

Lý Dịch Phong tổ chức concert gặp fan vào tháng 4 ở Thái Lan

Hành động trơ trẽn "lách luật" của "đỉnh lưu đình đám 1 thời" bị chỉ trích dữ dội

Tháng 9/2022, danh tiếng của Lý Dịch Phong sụp đổ ở tuổi 35 sau khi anh bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần. Tài tử này bị tạm giam hành chính 15 ngày. Trong khoảng thời gian đó, đoạn clip nóng kéo dài 7 giây của Lý Dịch Phong cũng đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Danh tính người từng bán dâm cho Lý Dịch Phong cũng lộ diện là hot girl Blase Loan Loan. Năm 2018, Lý Dịch Phong đã đưa Blase Loan Loan sang đảo Koh Samui (Thái Lan) thác loạn 5 ngày 4 đêm. Khi cảnh sát công bố scandal của Lý Dịch Phong, Blase Loan Loan liền đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Chuyện đến nước này rồi, ăn cơm cái đã". Động thái này của Blase Loan Loan được cho là khẳng định vụ cô nhận tiền đi chơi cùng nam diễn viên hạng A là thật.

Sau vụ bê bối chấn động, Lý Dịch Phong bị phong sát triệt để và phải rời giới giải trí. "Đỉnh lưu" một thời này phải đền bù thiệt hại cho các đối tác số tiền lên đến 20 triệu USD (483 tỷ đồng).

Blase Loan Loan từng được Lý Dịch Phong bao trọn gói để đi tour Thái Lan cùng anh

Sau khi rời showbiz vì bê bối, Lý Dịch Phong sống kín đáo ở quê nhà Thành Đô (Trung Quốc). Nam diễn viên sinh năm 1987 đôi lần bị bắt gặp dạo phố, đi ăn uống và chơi thể thao cùng bạn bè. Khi có khán giả hỏi xin chụp ảnh, Lý Dịch Phong cũng vui vẻ đồng ý, không có thái độ lẩn tránh. Truyền thông xứ tỷ dân cho biết với khối tài sản kếch xù tích lũy được trong thời gian làm nghệ thuật, Lý Dịch Phong có 1 cuộc sống sung túc sau khi "nghỉ hưu sớm". Anh hiện đầu tư kinh doanh để kiếm thu nhập.

Bê bối tình dục mua dâm và lộ clip nóng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Lý Dịch Phong

Nguồn: Sohu, Sina