Dàn VĐV Việt Nam xinh tươi, rạng rỡ tập luyện diễu hành A80: "Vinh dự và tự hào to lớn của chúng em!"

Dàn VĐV Việt Nam tập luyện cho lễ diễu hành nhân kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

Chiều 20/8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình rộn ràng trong bầu không khí hào hùng khi các khối quần chúng và nghệ thuật bước vào buổi hợp luyện quan trọng, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau những ngày tập luyện miệt mài, 13 khối quần chúng cùng các khối nghệ thuật đã chính thức ra sân, sẵn sàng cho buổi hợp luyện quan trọng. Những bước chân đều tăm tắp, tiếng nhạc rộn rã hòa cùng sắc cờ tung bay tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa sôi động, nhắc nhớ tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Nổi bật trong đó có dàn VĐV với đồng phục rất dễ nhận diện là áo của các đội tuyển Việt Nam. Ai cũng mang vẻ ngoài tươi tắn, năng lượng tràn đầy, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm. Bạn Lê Quốc Tình, VĐV thuộc đội tuyển Karate Quốc gia, chia sẻ: "Được tham gia diễu hành ngày 2/9 em rất hào hứng và vinh dự. VĐV chúng em thể hiện lòng yêu nước bằng cách cố gắng thi đấu và mang vinh quang về cho Tổ quốc".

Ở lễ diễu hành ngày 2/9, dàn VĐV Việt Nam sẽ bước nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thuộc khối Văn Hoá - Thể thao. Ai cũng tràn đầy năng lượng và tự hào khi được tham dự sự kiện trọng đại của đất nước, thể hiện tình yêu với màu cờ đỏ sao vàng mà họ vẫn luôn mang trên mình khi thi đấu ở các đấu trường quốc tế.

Ngoài khối Văn Hoá - Thể thao, còn 12 khố tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình chiều 20/8 bao gồm: khối đại diễn đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân Việt Nam; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối trí thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam. Ngoài ra còn khối xếp chữ.