Các tay vợt Việt Nam sẽ "oanh tạc" những hạng mục nào tại PPA Tour Asia Hongkong 2025?

Ở nội dung đơn nam, Trịnh Linh Giang là gương mặt sáng giá nhất khi góp mặt thẳng ở vòng chính. Bên cạnh đó, vòng loại đơn nam cũng chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt cái tên quen thuộc như Hoàng Nam, Vinh Hiển, Xuân Đức và Nhật Minh, tạo nên lực lượng hùng hậu cho pickleball Việt Nam.

Tại nội dung đôi nam, Linh Giang sẽ đồng hành cùng Lý Hoàng Nam, bộ đôi được kỳ vọng sẽ gây nhiều bất ngờ trước những đối thủ mạnh trong khu vực. Ngoài ra, 2 lão tướng Chí Khương và Thắng Bò cũng góp mặt ở vòng đấu chính. Ở vòng loại nội dung đội nam đoàn Việt Nam còn có thêm các cặp VĐV Vinh Hiển - Minh Quân, Nhật Minh - Xuân Đức và Huy cầu lông - Hưng đen.

Ở nội dung đơn nữ, Việt Nam có sự góp mặt của Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh. Cả hai còn tham dự nội dung đôi nữ với những partner người nước ngoài, Sophia Phương Anh bắt cặp cùng tay vợt người Indonesia, Tya Karina trong khi Sophia Huỳnh phối hợp với tay vợt người Mỹ gốc Hàn Connie Lee.

Nội dung đôi nam nữ, các tay vợt Việt Nam cũng phủ sóng dày đặc. Sophia Phương Anh sẽ đánh cặp với Jimmy Long tại vòng chính, còn vòng loại chúng ta có Linh Giang - Connie Lee, Sophia Huỳnh - Minh Quân, Hoàng Nam - Jolie Lam và Xuân Đức - Kei Sawaki.

Ở nội dung trẻ dưới 18 tuổi, Nhật Minh và Xuân Đức tiếp tục có mặt để bảo vệ chức vô địch tại Malaysia.

Với đội hình hùng hậu này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những thành tích ấn tượng của đoàn Việt Nam tại PPA Tour Asia Hongkong lần này.