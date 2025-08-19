VĐV Việt Nam đổ bộ PPA Tour Asia – Hong Kong Open 2025: Chờ Trịnh Linh Giang bảo vệ chức vô địch châu Á

Chiều ngày 19/8, các vận động viên Việt Nam đã lên đường sang Hong Kong (Trung Quốc) tham dự Giải PPA Tour Asia – Hong Kong Open 2025, khởi tranh tại Kai Tak Arena, Hong Kong từ 21 đến 24/8.

Trịnh Linh Giang tại sân bay lên đường tham dự giải đấu

Sophia Phương Anh cùng các đồng đội

Nhóm vận động viên Vinh Hiển, Quân Đỗ, Sophia Huỳnh...

Đây là một trong những sự kiện lớn nhất châu Á thuộc hệ thống Professional Pickleball Association (PPA) Tour, quy tụ dàn vận động viên hàng đầu khu vực và thế giới. Đặc biệt, Việt Nam sẽ có sự góp mặt đáng chú ý của ba gương mặt nổi bật như Trịnh Linh Giang, Lê Xuân Đức, Sophia Phương Anh, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh, Huy Cầu Lông, Phạm Khánh Hưng...

Trong số các VĐV tham dự, Trịnh Linh Giang là tay vợt đang nhận được nhiều sự kỳ vọng. Vừa qua, anh gây tiếng vang khi giành Huy chương vàng nội dung Pro Men's Singles tại Panas Malaysia Open. Thành tích này giúp Linh Giang vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng PPA Tour Asia với 1.000 điểm, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam ở sân chơi quốc tế. Tại Hong Kong Open, anh sẽ tiếp tục hành trình chinh phục các danh hiệu trước khi trở về quê nhà dự Vietnam Open 2025 diễn ra đầu tháng 9.

Khoảnh khắc đáng yêu của dàn VĐV ở sân bay (Video: Kamito)

Bên cạnh Linh Giang, Việt Nam còn có các đại diện nổi bật tham dự tranh tài. Lê Xuân Đức cũng là gương mặt đáng chú ý khi đang giữ hạng 4 khu vực. Với lối chơi bền bỉ và khả năng phối hợp tốt, Xuân Đức cùng đồng đội hứa hẹn tạo dấu ấn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của giải.

Hong Kong Open 2025 sẽ có tổng giải thưởng hơn 59.000 USD. Giải đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận best-of-three (2/3 set), set đến 11 điểm và phải thắng cách biệt 2 điểm. Đây cũng là sân chơi đặc biệt khi cho phép vận động viên phong trào thi đấu cùng các tay vợt chuyên nghiệp, mang đến bầu không khí vừa cạnh tranh, vừa gắn kết cộng đồng.

Hong Kong Open 2025 sẽ bao gồm 5 nội dung chính: Pro Men's Singles (Đơn nam)

Pro Women's Singles (Đơn nữ)

Mixed Doubles (Đôi nam nữ)

Pro Women's Doubles (Đôi nữ)

Pro Men's Doubles (Đôi nam)



