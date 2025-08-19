Nóng: Bích Tuyền chính thức lên tiếng về lý do rút khỏi giải bóng chuyền thế giới

Chỉ một ngày trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, đội tuyển Việt Nam bất ngờ mất đi trụ cột quan trọng Nguyễn Thị Bích Tuyền. Trên trang cá nhân, đối chuyền Bích Tuyền đã chính thức lên tiếng về việc rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải đấu tại Thái Lan:

"Xin chào mọi người,

Đầu tiên, Tuyền muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của Tuyền.

Hôm nay, Tuyền xin thông báo sẽ không tham dự Giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định Tuyền đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban Huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam".

Lý do được Bích Tuyền đưa ra:

"Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên. Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tuyền tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tuyền tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới.Một lần nữa, Tuyền xin cảm ơn mọi người. Tuyền mong sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của Tuyền tại giải đấu sắp tới", Bích Tuyền cho biết.

Bích Tuyền chia sẻ trên trang cá nhân

Trước đó, ban huấn luyện cùng VFV cho biết họ tôn trọng quyết định của vận động viên, đồng thời khẳng định Bích Tuyền vẫn luôn là nhân tố quan trọng của đội và cánh cửa trở lại tuyển quốc gia luôn rộng mở khi cô sẵn sàng.

Việc rút lui diễn ra chỉ một ngày trước thời điểm toàn đội khởi hành, khiến tuyển nữ Việt Nam không thể bổ sung nhân sự thay thế theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB). Điều đó đồng nghĩa đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dự giải với 13 cầu thủ thay vì 14, trong đó Hoàng Thị Kiều Trinh là đối chuyền duy nhất còn lại.