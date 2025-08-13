Quang Dương tiết lộ không đánh PPA Tour Asia vì tiền thưởng không bằng ở Việt Nam

Ngày hôm qua, trong một bình luận trên mạng xã hội, khi được người hâm mộ hỏi về kế hoạch tham gia PPA Tour Asia, Quang Dương thẳng thắn trả lời: "Con không đánh quảng cáo free cho Joola… tiền thưởng chỉ có $1500 còn ít hơn giải phong trào VN."

Bình luận thẳng thắn của Quang Dương.

Chia sẻ này ngay lập tức gây chú ý, bởi nó cho thấy rõ lý do anh không mặn mà với hệ thống giải đấu PPA tại châu Á và do thương hiệu Joola tài trợ. Mức thưởng 1.500 USD (khoảng 40 triệu đồng) bị anh đánh giá là thấp, thậm chí kém cả một số giải phong trào tại Việt Nam.

Quang Dương và em trai trong 1 giải đấu phong trào tại Việt Nam.

Đáng chú ý, thông tin này xuất hiện chỉ ít lâu sau khi Quang Dương bị cắt hợp đồng thi đấu với PPA. Việc không còn ràng buộc với hệ thống giải đấu này giúp anh tự do hơn trong việc lựa chọn sân chơi.

Thời gian gần đây, Quang Dương thường xuyên trở lại Việt Nam cũng như châu Á để góp mặt ở các giải đấu phong trào cũng như các buổi giao lưu gần gũi. Các hoạt động này cũng mang lại nguồn thu khá tốt, thậm chí hấp dẫn hơn một số giải quốc tế.

Dù vậy, người hâm mộ pickleball Việt Nam vẫn luôn chờ đợi được thấy Quang Dương xuất hiện ở những giải đấu tầm cỡ, nơi anh có thể so tài với các tay vợt hàng đầu khu vực và thế giới.