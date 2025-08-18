Tranh cãi hot nhất cộng đồng Pickleball tuần qua: Lỗi bếp hay không lỗi bếp?

Tình huống gây tranh cãi của Trí chuột và Trịnh Linh Giang

Cuối tuần qua, cộng đồng Pickleball Việt Nam rộ lên tranh cãi quanh một pha bóng quyết định tại giải đấu ở Hà Nội. Trong trận tứ kết giữa Trịnh Linh Giang - Lý Hoàng Nam và bộ đôi Trí Chuột - Linh Muối, khi tỷ số đang là 14-14 thì kịch tính nổ ra. Sau một pha lob không tốt của Linh Giang, Trí Chuột bật cao tung cú smash sấm sét trong tiếng hò reo của khán giả.

Thế nhưng, sau khi xem lại video quay chậm, nhiều người phát hiện chân của Trí Chuột đã giẫm vào bên trong bếp ngay trước khi bật nhảy thực hiện cú đánh.

Ngay sau trận đấu, Linh Giang đăng tải hình ảnh tình huống này lên trang cá nhân với caption nói về việc có tận 2 trọng tài bếp trong trận đấu này.

Sau khi tình huống được mang ra bàn luận, cộng đồng mạng đã chia làm 2 phe. 1 bên cho rằng lỗi rõ ràng và trọng tài đã sai lầm trong tình huống này. 1 bên thì nói rằng luật 2025 đã thay đổi và tình huống đó không phạm luật.

Vậy cuối cùng lỗi hãy không? Hãy cùng đi tìm câu trả lời!

Trước hết phải hiểu rằng, hầu hết các giải phong trào tại Việt Nam hiện nay đều ghi rõ: "Áp dụng luật chính thức của USA Pickleball (USAP)". Vì thế, phiên bản luật 2025 của Hiệp hội này chính là tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá tình huống này.

Luật của USAP mới nhất được đăng tải tại website của tổ chức này có riêng mục 9 để nói vùng "Non-Volley Zone" hay còn gọi là bếp. Cụ thể điều 9D viết: "Nếu một người chơi đã chạm vào khu vực bếp vì bất kỳ lý do gì, thì người đó không được phép volley cho đến khi cả hai bàn chân đã chạm hoàn toàn xuống mặt sân ở bên ngoài bếp".

Trong luật cũng cẩn thận ví dụ: "Một hành động như việc đứng trong bếp, nhảy lên để volley, rồi tiếp đất ngoài bếp sẽ được tính là lỗi.

Như vậy, pha bóng này hoàn toàn là 1 lỗi của Trí Chuột và các trọng tài đã quyết định sai.

Đầu năm nay có 1 tình huống tương tự tại PPA Australia trong trận bán kết đơn nam giữa Phúc Huỳnh và Tyson McGuffin. Tay vợt người Mỹ cũng bật nhảy từ trong bếp ra thực hiện cú smash và cũng bị trọng tài bắt lỗi bếp.