Black Myth: Wukong dừng sản xuất

Ngày 20/8, Co-Founder kiêm CEO của Game Science - Feng Ji (Phùng Kị) đã viết tâm thư trên Weibo cá nhân, đồng thời ông đưa ra một thông báo quan trọng: Ông và các đồng sự tại Game Science sẽ không phát triển DLC (bản mở rộng) cho Black Myth: Wukong ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, họ sẽ bắt tay vào một dự án hoàn toàn mới trong cùng vũ trụ thần thoại, mang tên Black Myth: Zhong Kui (Hắc Thần Thoại: Chung Quỳ).

Phùng Kị - Co-Founder kiêm CEO của Game Science

Trong một bức tâm thư, CEO Phùng Kị chia sẻ rằng dù Wukong thành công vượt kỳ vọng, ông lại cảm thấy trống rỗng và áp lực trước sự mong đợi của người hâm mộ. Ông thừa nhận rằng việc phát triển một bản DLC tuy là con đường an toàn, nhưng lại quá gò bó và không mang lại sự hứng khởi sáng tạo cho đội ngũ sau hơn nửa năm lên kế hoạch.

Chính vì vậy, họ đã đưa ra quyết định đột phá là rẽ hướng sang một dự án mới để có thể tự do thử nghiệm những ý tưởng đột phá về nhân vật, lối chơi và câu chuyện mà không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu cũ. Dù vậy, ông cũng khẳng định rằng huyền thoại Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ trở lại trong tương lai, nhưng chỉ khi đội ngũ đã chuẩn bị một cách đầy đủ và vững chắc nhất.

DLC của Black Myth: Wukong bị dừng sản xuất để tập trung cho game mới là Black Myth: Zhong Kui

Game Science đã chọn con đường đầy thử thách và sáng tạo thay vì lối mòn an toàn, với mong muốn tiếp tục mang đến những sản phẩm đột phá và giới thiệu thêm nhiều nhân vật trong thần thoại Trung Quốc đến với thế giới.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng Trung Quốc và nhiều fan của "Hắc Thần Thoại: Ngộ Không" đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bên đồng ý và ủng hộ Game Science tiếp tục tạo ra một "siêu phẩm AAA" tiếp theo. Tuy nhiên một bộ phận game thủ thì rất tiếc nuối khi Black Myth: Wukong vẫn còn dang dở và 6 chapter đã ra mắt hoàn toàn không đủ thỏa mãn khám phá.

Một trong những hình ảnh đầu tiên của Black Myth: Zhong Kui được giới thiệu

Đồng thời, tại sự kiện Gamescom 2025, Game Science bất ngờ công bố Black Myth: Zhong Kui, hậu bản tiếp nối câu chuyện của vũ trụ Hắc Thần Thoại. Hiện tại, game đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và chỉ mới có một đoạn trailer ngắn được công bố chứ chưa có gameplay chính thức. Tuy nhiên, dự án hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng vũ trụ Hắc Thần Thoại mà Wukong đã khởi đầu.