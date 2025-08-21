Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan từ ngày 22/8-7/9. Đây là giải đấu quy tụ 32 đội tuyển hàng đầu từ khắp các châu lục. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan và sẵn sàng cho những trận đấu đầu tiên.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam được xếp vào bảng G cùng với các đối thủ mạnh là Ba Lan, Đức và Kenya. Các trận đấu của bảng đấu này sẽ diễn ra tại thành phố du lịch biển nổi tiếng Phuket.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt ở Thái Lan

Tuy nhiên, trước thềm giải đấu, đội tuyển đã gặp một sự thay đổi đáng chú ý về nhân sự. Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, một trong những tay đập xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, đã rút lui khỏi danh sách. Việc Bích Tuyền vắng mặt là một tổn thất lớn đối với sức tấn công của đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu lần này chỉ còn lại 13 cầu thủ, thay vì 14 người như dự kiến ban đầu.

Danh sách 13 tuyển thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy.

Mặc dù vậy, toàn đội vẫn tích cực tập luyện và thi đấu giao hữu để hoàn thiện kỹ năng và chiến thuật. Trong các trận đấu khởi động, đội tuyển đã có một trận thua 0-4 trước Tây Ban Nha và giành chiến thắng 4-0 trước Kenya. Những trận đấu này là cơ hội quý giá để ban huấn luyện đánh giá phong độ của các cầu thủ còn lại và xây dựng đội hình tối ưu nhất.

Dù được đánh giá là nằm ở một bảng đấu đầy thử thách với hai cường quốc bóng chuyền châu Âu là Đức và Ba Lan, cũng như một đội tuyển mạnh đến từ châu Phi là Kenya, đây vẫn là cơ hội lớn để các cô gái Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quý báu trên đấu trường thế giới.