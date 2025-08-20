Võ sĩ đấm trượt rồi gục ngã, tua chậm mới phát hiện đòn 'kết liễu'

Chiến thắng của Brice Delval (Algeria) trước Mert Aslan (Thổ Nhĩ Kỳ) là một trong những trận đấu hay nhất tại sự kiện ONE Friday Fights 120 diễn ra cuối tuần qua tại Bangkok, Thái Lan. Tay đấm châu Phi lần đầu tiên thắng trận trên võ đài ONE bằng cú ra đòn chớp nhoáng và tưởng như vô hại.

Trận đấu giữa Brice Delval và Mert Aslan diễn ra theo luật muay Thái, kéo dài đến hiệp 3. Võ sĩ người Algeria chiếm ưu thế rõ rệt so với đối thủ. Anh đánh ngã Mert Aslan xuống sàn đấu 2 lần, trước khi tung ra đòn knock-out trong hiệp cuối.

Ngay từ đầu trận đấu, võ sĩ người Algeria liên tục tung quyền vào mặt Aslan, nối tiếp bằng những cú đấm thẳng tay phải cực mạnh. Những pha ra đòn mạnh và hiệu quả của Brice Delval khiến đối thủ của anh đổ máu trên mặt với một vết rách nhỏ.\

Cận cảnh pha ra đòn quyết định của Brice Delval.

Càng về cuối hiệp 3, Mert Aslan càng xuống sức nhanh chóng. Tây đấm người Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp và chỉ thủ thế, hầu như không có cơ hội ra đòn chính xác.

Cú đấm tay phải của Brice Delval khiến Mert Aslan ngã xuống sàn đấu. Võ sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ gượng dậy khi trọng tài đếm đến 8. Tuy nhiên, tay đấm này chỉ trụ lại sàn đấu thêm vài giây.

Mert Aslan hoàn toàn gục ngã trong một khoảnh khắc mà chính anh là người ra đòn. Khán giả theo dõi trận đấu bỗng thấy võ sĩ châu Âu đổ gục xuống sàn đấu sau khi cú đấm của anh bị trượt.

Hóa ra, Brice Delval đã tung ra đòn "kết liễu" ngay trước khi đối thủ của anh vung tay. Võ sĩ Algeria tung ra cú đấm bằng tay phải trông khá nhẹ nhàng và đơn giản. Điểm đến của quả đấm cũng không phải trực diện vùng mặt của Mert Aslan.

Dù vậy, có lẽ do sức chiến đấu xuống thấp sau khi liên tục dính đòn đau, cộng thêm sự choáng váng từ pha đo sàn trước đó, Mert Aslan không thể chịu đựng nổi cú đấm của Brice Delval.