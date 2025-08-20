PUBG MOBILE hợp tác nghệ sĩ Phương Ly: Trình làng TVC Thánh Giáp Thiên Long Thượng Cổ

TP.Hồ Chí Minh, tháng 08.2025 - PUBG MOBILE, tựa game sinh tồn trên di động phổ biến bậc nhất thế giới và tiên phong xu hướng giải trí giới trẻ, vinh dự công bố hợp tác ca sĩ Phương Ly cho chiến dịch quảng bá mới của trò chơi với tâm điểm là trang phục Thánh Giáp "Thiên Long Thượng Cổ"; qua đó mang đến cho cộng đồng yêu thích văn hóa - giải trí những trải nghiệm mới in-game và có dịp chiêm ngưỡng những hình ảnh mới mẻ, phong cách hoàn toàn mới từ nghệ sĩ họ yêu thích.

Đây là lần tiếp theo Phương Ly có dịp đồng hành một tựa game thể thao điện tử, trong khi đó PUBG MOBILE đã và đang tiếp tục xu hướng hợp tác các nghệ sĩ - ca sĩ hàng đầu trong làng giải trí Việt kể từ 2019. Thông qua sự kiện hợp tác lần này, PUBG MOBILE và VNGGames cũng hướng tới việc giới thiệu và nâng tầm hình ảnh trang phục Thánh Giáp mới in-game với tên gọi:"Thiên Long Thượng Cổ" - một phần nội dung đặc sắc vừa ra mắt trong phiên bản 3.9 của trò chơi.

Để chào đón sự kiện hợp tác mới, PUBG MOBILE đã chính thức trình làng TVC "Thiên Long Thánh Giáp" nhằm giúp cộng đồng có dịp chiêm ngưỡng màn hóa thân mãn nhãn và thần thái của Phương Ly. Từ hình tượng nữ nghệ sĩ dịu dàng, đáng yêu đã quen thuộc với khán giả, Phương Ly bất ngờ trình làng hình ảnh nữ chiến binh uy quyền, mạnh mẽ, vốn xây dựng theo vị thần thượng cổ của Tộc Rồng Erangel. Đồng thời, những hiệu ứng đi kèm Thánh Giáp cũng được khắc họa đậm nét và bắt mắt, càng làm nức lòng các game thủ khao khát sở hữu các trang phục chiến đấu mới dành cho mình.

Bản thân TVC "Thiên Long Thánh Giáp" cũng tái hiện chân thực cốt truyện PUBG MOBILE, khi những chiến binh dũng mãnh nhất sẽ được Thiên Long Thánh Giáp lựa chọn để thức tỉnh Huyết Mạch Rồng và trở thành Chiến Thần Chí Tôn để kề vai sát cánh. Hình ảnh Phương Ly trong bộ Thánh Giáp vừa là sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, vừa là tuyên ngôn của thế hệ game thủ trẻ tuổi dám tự tin khẳng định tài năng và cá tính của chính mình để tỏa sáng. Để theo dõi trọn vẹn TVC "Thiên Long Thánh Giáp", có thể xem tại link:

Màn hóa thân vào Thánh Giáp "Thiên Long Thượng Cổ" của Phương Ly không chỉ mang tới bất ngờ cho một số lượng lớn người hâm mộ ở trên khắp các nền tảng mạng xã hội, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới mẻ, tích cực khi nghệ sĩ trở thành một phần của văn hóa trò chơi điện tử. Bản thân PUBG MOBILE từ lâu cũng liên tục giới thiệu tới người chơi những sự kiện hợp tác đẳng cấp ở đa dạng lĩnh vực, như âm nhạc, thể thao, điện ảnh, thời trang hay gần đây là các thương hiệu Anime đình đám vang danh toàn cầu.

Không dừng lại ở TVC, sự kiện hợp tác PUBG MOBILE và Phương Ly cũng sẽ mang tới nhiều hoạt động Online dành cho cộng đồng game thủ lẫn giải trí, nhằm có cơ hội sưu tầm nhiều phần quà độc quyền, giá trị. Thông qua chiến dịch lần này, VNGGames cũng mong muốn tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của tựa game PUBG MOBILE đối với đại chúng, cũng như là một phần trong chiến lược phát triển văn hóa thể thao điện tử của VNGGames tại thị trường Việt Nam, nơi thế hệ trẻ luôn sẵn sàng tiếp nhận những trải nghiệm sáng tạo, gắn kết.

Lưu ý: Game dành cho lứa tuổi 18+

Để trải nghiệm PUBG MOBILE phiên bản 3.9 cùng nghệ sĩ Phương Ly, có thể tải trò chơi miễn phí tại:

App Store: https://apps.apple.com/vn/app/pubg-mobile-vn/id1438396625

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vng.pubgmobile&pli=1