Ronaldo đón tin vui

Chỉ ít ngày sau khi đón tin vui với màn cầu hôn Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo lại một lần nữa trở thành tâm điểm trên sân cỏ khi kiến tạo quyết định giúp Al Nassr vượt qua Al Ittihad, giành quyền vào chung kết Siêu cúp Saudi 2025. Ở tuổi 40, CR7 chứng minh anh vẫn là ngọn hải đăng dẫn lối cho đội bóng và cả những khán đài rực lửa.

Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao khi góp công trực tiếp trong bàn thắng quyết định, đưa Al Nassr vượt qua Al Ittihad với tỷ số 2-1 để giành quyền vào chung kết Siêu cúp Saudi 2025, diễn ra tại Hong Kong.

Ronaldo ăn mừng cùng đồng đội

Chiến thắng gúp đội bóng của Ronaldo vào chung kết

Trận bán kết căng thẳng khởi đầu đầy kịch tính. Chỉ sau 10 phút, Sadio Mané giúp Al Nassr vươn lên dẫn trước với cú sút quyết đoán. Tuy nhiên, lợi thế nhanh chóng bị xóa bỏ khi Steven Bergwijn tận dụng sai lầm hàng thủ để gỡ hòa cho Al Ittihad ở phút 16. Bi kịch tiếp tục đến với Al Nassr khi chính Mané phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 25, buộc đội bóng áo vàng chơi thiếu người suốt hơn một giờ đồng hồ còn lại.

Trong thế khó, bản lĩnh của Ronaldo đã lên tiếng. Phút 61, từ đường chuyền dài của Mohamed Simakan, CR7 khéo léo phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt thủ môn. Thay vì dứt điểm, siêu sao 40 tuổi chọn phương án chuyền ngang cho Joao Felix ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1. VAR vào cuộc xác nhận tình huống hợp lệ, mang về niềm vui vỡ òa cho thầy trò HLV Jorge Jesus.

Dù không ghi bàn, Ronaldo vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Anh chạm bóng 32 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86%, tung ra hai đường chuyền quyết định và sáu cú dứt điểm. Sau trận, HLV Jorge Jesus ca ngợi cậu học trò: "Ronaldo là tấm gương lớn của bóng đá thế giới. Ở tuổi 40, cậu ấy vẫn giữ được phong độ, khát khao và tinh thần thi đấu tuyệt vời."

Về phía mình, Ronaldo khẳng định sức hút chưa hề suy giảm: "Tôi tin rằng 80% số khán giả có mặt ở sân hôm nay đến là vì tôi. Điều đó tiếp thêm động lực để tôi luôn cống hiến hết mình."

Siêu cúp Saudi 2025 được tổ chức tại Hong Kong từ ngày 19 đến 23/8, quy tụ bốn đội bóng hàng đầu: Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli và Al Qadsiah. Al Ahli được mời thay thế Al Hilal sau khi đội bóng này rút lui. Với chiến thắng trước Al Ittihad, Al Nassr giành vé vào chung kết, nơi họ sẽ chạm trán Al Ahli hoặc Al Qadsiah vào ngày 23/8 tới.

Ronaldo tuổi 40 vẫn như một chiến binh trẻ

Sau trận đấu, Ronaldo không giấu được niềm vui, anh chia sẻ loạt ảnh ăn mừng cùng các đồng đội lên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng nhận về hơn 500 nghìn lượt yêu thích. Với Ronaldo, bao năm nay vẫn vậy, từ ngày đầu tiên bước chân vào sân cỏ chuyên nghiệp cho đến khi ở tuổi 40 mỗi lần ra sân đều khát khao chiến thắng.

Từ chuyện tình riêng viên mãn đến những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ, Ronaldo đang viết tiếp hành trình phi thường của một ngôi sao bền bỉ. Ở tuổi 40, anh vẫn là nhân vật trung tâm của bóng đá thế giới, chứng minh rằng giới hạn tuổi tác chẳng thể ngăn cản một trái tim luôn khao khát chiến thắng.